王雪紅閃辭宏達電執行長！新舵手有辦法拯救股價嗎？

2019-09-18 15:40 聯合新聞網 綜合報導



宏達電董事長王雪紅（左）在員工大會上宣布延攬梅特（Yves Maitre）（右）擔任執行長。 圖／宏達電提供 分享 facebook 宏達電今年業績持續疲軟，7月營收僅4億餘元，單月繳出2000年8月以來新低成績單，股價更從2011年4月的1300元狂跌至目前的36.65元，創辦人王雪紅即日起請辭執行長職務，她認為宏達電需要強而有力的領導者，帶領HTC進入下一個世代。

雖然王雪紅的頭銜變了，但不變的是，她仍是宏達電創辦人兼董事長，穿著依然維持一貫的招牌套裝、紅色襯衫。這天，她的話不多，僅簡短說明公司優勢及執行長背景，並熱情擁抱新任的CEO，並留下這句「非常感謝您（thank you very much）」，便帥氣地轉身離去。

四年前，她也在同樣的地點接下執行長一職；四年後的今天，她卻在這裡卸下執行長。整場記者會現身時間不長，大概僅5分鐘，隨後HTC的舞台就完整留給新掌門人：梅特爾（Yves Maitre）。

四大新科技，精萃出全新HTC

「當我在四年前接下執行長一職時，我立志要重塑HTC成為一個完整的生態系統提供者，讓HTC在5G、XR與AI領域上蓬勃發展。」王雪紅上台後，說出過去四年來的個人成績。

面對5G時代，宏達電領先全球推出首部HTC 5G HUB產品，與10多家業者合作。王雪紅認為，此時此刻要有一位能力很強的領導者，帶領HTC進入下一個世代。

她說，未來要將VR、AI、5G與區塊鏈加在一起，打造VIVE REALITY遠景，思考科技該如何結合人文，為VIVEPORT創造更多有意義的內容，這就需要有平台能上架與下架，這段時間我們不只打造世界上最好的硬體設備，也建立很好的平台與內容業者合作。

老朋友義氣相挺，應允掌舵HTC

梅特爾曾為全球最大的電信業Orange旗下消費者設備及夥伴關係（Consumer Equipment and Partnerships）執行副總裁，長達14年時間掌管其聯網科技策略與業務。

宏達電指出，梅特爾過去的豐富經驗中，歷練涵蓋推動世界級消費性電子品牌與帶領整個聯網行動裝置服務，他同時也是Orange創新科技小組成員，負責探索及發展突破性創新的商業機會。

梅特爾對台灣民眾而言，可能頗為陌生，但對王雪紅而言，早已經是認識多年的老朋友了。

她回憶，多年前曾於英國倫敦阿福機發表會現場碰面，他當時正以法國最大電信商的身份前來，而且宏達電新店這棟大樓開幕時，他也應邀來剪綵。

梅特爾打趣的說，自從14年前遇見HTC，就一直在等這個機會，現在終於等到了，我們法國人很有耐心的。

以生態系打造最終贏家

「HTC是全球公認首家結合發展行動通訊與XR的企業，我迫不及待與同仁、客戶及投資人攜手邁向5G、XR與AI的未來，」梅特爾拿起麥克風，說明5G時代下的競爭策略，「擁有生態系的就是贏家」。

不過，投資人則期待看見宏達電營運轉好，能回饋到股價上，財務長沈道邦認為，所有努力正朝這個目標前進。

梅特爾認為，凡事都有挑戰，HTC是第一個打造智慧機的公司，也是第一家具備5G視野的企業，上任後，會持續推動宏達電成長的方向。

王雪紅向來很會看時代趨勢，這回她慧眼所識的梅特爾，將定居台灣與HTC共同打拚，究竟能否帶領宏達電走出逆境？不僅投資人關心，各界也拭目以待。

（作者／江星翰 本文出自2019.09.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）