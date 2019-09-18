鴻海S次集團：將和台灣IC產業充分合作

2019-09-18 15:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



鴻海S次集團副總陳偉銘今（18）日在SEMICON台灣展會上提及，「未來將和台灣IC產業深化合作，供應鏈在美中兩塊陣營，台灣擁有好的位置，鴻海作為半導體的新玩家希望和台灣IC產業持續深化合作，爭取智慧世界商機。」

陳偉銘也表示，鴻海集團去年在全球購買530億美元的IC設計產品，鴻海集團在垂直整合發展新boxiedge平台初步在集團內部推廣加速相關採購應用。