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鴻海S次團成軍三年 主管現身SEMICON演講談進展

2019-09-18 15:30經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

鴻海S次團副總陳偉銘今（18）日在SEMICON 台灣專題演講提及近三年成軍以來進展，並說美中貿易戰爭之下「下一個世界工廠在哪裡」都是各界議題，另外兩個陣營之間的設計都要謹慎思考。

陳偉銘也表示，若20%在美國生產可能受到其限制出口，未來半導體應用無處不在以外，AI的發展也讓我們看到新機會包含美國、大陸以及日本都有佈局，「過往我也曾在台積電工作多年，已經看到產業跨界佈局，當前軟體定義晶片也是新機會，鴻海集團也自行研發相關系統晶片。」

鴻海台積電

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