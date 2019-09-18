搶搭iPhone商機 創業家啟動預購
繼蘋果上周發表三款iPhone 11系列新機，各大電信業及網購業者看準果粉搶購熱潮，紛紛推出新機超值預購方案積極搶市。隨著新機將於20日開賣，創業家兄弟（8477）旗下生活市集搶攻iPhone 11商機不缺席，今（18）日宣布即日起正式開放iPhone 11系列限量預購、免運開跑。
創業家表示，9月29日前完成預購下單，輸入指定折扣碼加碼享下殺購機價，同時搭配永豐銀行信用卡最高送1,500元刷卡金；果粉省荷包好康再加碼。此外，生活市集也同步上線「集印花兌好禮」活動，凡購買iPhone 11系列新機，最高可透過印花獲得西堤牛排625元套餐即享券等禮品。
創業家指出，站上開放預購的iPhone 11系列，各有三種容量可選擇，包括iPhone 11 64G、128G、256G，iPhone 11 Pro 64G、256G、512G，以及iPhone 11 Pro Max 64G、256G、512G。輸入指定折扣碼加碼享下殺購機價，並皆贈蘋果原廠一年的保固服務。
此外，創業家觀察生活市集站上數據發現，蘋果相關關鍵字近一周搜尋度暴增近三倍，看好iPhone新機的周邊商品熱潮，即日起也推出「Apple專區」，集結AirPods第二代、iPad mini、原廠傳輸充電線、四合一擴充轉接頭等多款蘋果熱門商品，推出優惠價全面免運。
留言