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活化舊廠、拚新應用 群創3.5代廠滿載

2019-09-18 13:12經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

群創（3481）自2016年起，展開活化舊廠計畫，現階段應用3.5代廠，跨進X光感測器、Mini LED背光、COF基板、指紋辨識、以及半導體封裝等應用。群創技術開發中心協理韋忠光指出，關閉舊產線是選項之一，但更重要的是要看到舊產線的優點，現在看到不少機會，比如，以3.5代廠做到中高階半導體晶片封裝，成本上就有優勢。

2016年，群創由技術長丁景隆帶頭，率研發製造團隊推動舊世代廠「新價值維新專案」，翻轉3.5代到6代廠製程技術，從可撓式面板、Mini LED製程等應用，做到面板驅動IC關鍵捲帶式薄膜覆晶封裝COF（chip on film）自產。此次跨進半導體晶片封裝產業鏈，計畫自今年9月啟動，韋忠光指出，這不僅是面板產業技術戰略升級，更跨界拓展高效高利基新應用。

群創此次攜手工研院，以及電鍍設備廠松展、檢測設備廠紘泰、材料廠新應材，發展「面板級扇出型封裝」應用，預計最快三年後帶來商機。韋忠光表示，後續會再找封測廠合作，現階段鎖定手機、物聯網（IoT）等應用著力，因需要驗證，三年的時間雖長，卻是需要的。

群創用舊世代線推展新應用，竹南3.5代廠目前產能滿載，除了新應用的小量出貨，另包括技術開發；5代、6代線也有部分產能轉做IPS產品。韋忠光表示，關閉舊世代線是全世界面板廠都在考慮的事，群創也會慎重考慮，不過現在發現很多機會，發展順利的話，就會很有價值。

群創自產COF、跨進半導體晶片封裝，韋忠光指出，他們認為這塊有很多機會，全世界鮮少有大基板的封裝製程，成功以後會看到好處，不過過程也蠻多需要努力之處，要從材料、設備、製程多管齊下去解決。

大基板的半導體晶片封裝，首要需克服的問題就是翹曲，封裝時部分材料很厚，經過加熱製程，小尺寸就可能會翹曲一點，尺寸越大翹曲越明顯。工研院電光系統所副所長李正中表示，當從12吋晶圓放大到2.5代基板，就會出現基板翹曲，花很多時間做材料結構的設計與模擬，工研院期望以「低翹曲面板級扇出型封裝整合技術」的經驗為基礎，協助群創放大到3.5代。

群創總經理楊柱祥表示，面板是掌握上游半導體與下游金屬、化工、精密機械聯結之戰略咽喉，未來在政府「顯示科技與應用產業行動計畫方案」政策推動下，支持面板產業進行技術加值與轉型創新之發展值得期待。

楊柱祥感謝經濟部技術處與工研院協助面板業產業升級，提供技術轉移及對專案計畫的支持。他表示，此次發展全球第一個面板廠的扇出型封裝計畫，以液晶顯示面板（LCD）技術為根基，價值創造，超越傳統LCD廠製造框架，對群創轉型創新之意義重大。

工研院電光系統所副所長李正中介紹以「低翹曲面板級扇出型封裝整合技術」生產的產品。...
工研院電光系統所副所長李正中介紹以「低翹曲面板級扇出型封裝整合技術」生產的產品。記者蔡銘仁／攝影
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面板群創半導體LEDLCD封測晶圓

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