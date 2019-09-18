MIC：美中貿易戰 伺服器是唯一成長資訊產品

2019-09-18 11:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



資策會產業情報研究所（MIC）今天表示，美中貿易衝突持續影響全球資訊系統產業，在商用換機需求趨緩及全球經濟轉弱等因素下，2019年全球桌上型電腦、筆記型電腦出貨表現均呈現下滑。其中，桌上型電腦歷經上半年CPU缺貨、美中貿易加徵關稅等負面因素影響下，雖仍有商用換機需求支撐，但整體出貨衰退幅度擴大至4.6%。臺灣業者因掌握多數國際PC品牌廠商用機種訂單，表現優於全球，年出貨量衰退1.6%。

相較於電腦系統產品，伺服器年出貨量仍呈現正成長；MIC觀察，受美中貿易加徵關稅影響，業者於2018年底提前拉貨，導致2019年伺服器庫存壓力升高、資料中心業者採購減少，全年成長率不若以往，2019年成長率僅2.3%。就品牌市占率而言，美系伺服器品牌業者Dell EMC與HPE仍分列第一、二名，中國大陸伺服器品牌業者（包含華為、聯想等）因中國大陸資料中心市場緊縮，全球市占率呈現下滑。

展望2020年，MIC副所長洪春暉指出，在商用換機需求趨緩及終端消費需求疲軟下，預期全球桌上型電腦、筆記型電腦與平板電腦出貨量仍持續衰退。伺服器受惠於AI新興應用帶起的資料儲存與運算需求，加上5G建置帶動電信與雲端服務業者需求，預估整體出貨量仍將呈現增長態勢。