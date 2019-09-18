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影／施振榮說明如何利用平台建立台灣文化品牌

2019-09-18 11:13聯合報系攝影中心 記者邱德祥╱即時報導

如何以文化與科技，促進產業升級，打造台灣國家品牌新形象？文化科技聯盟論壇成員，包括文化科技發展聯盟召集人施振榮、副召集人陳立恆、執行長黃宛華、指導委員鄭家鐘等人上午舉行記者會，說明如何利用平台建立台灣的文化國際品牌。

如何以文化與科技，促進產業升級，打造台灣國家品牌新形象？文化科技聯盟論壇成員，包...
如何以文化與科技，促進產業升級，打造台灣國家品牌新形象？文化科技聯盟論壇成員，包括文化科技發展聯盟召集人施振榮（右二）、副召集人陳立恆（左二）、執行長黃宛華（左）、指導委員鄭家鐘（右）等人上午舉行記者會，說明如何利用平台建立台灣的文化國際品牌。記者邱德祥／攝影
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