陳其邁：政府將持續提升台灣半導體在全球地位

2019-09-18 10:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



台北國際半導體展（SEMICON TAIWAN）上午開幕，行政院副院長陳其邁出席致詞表示，政府未來會協助半導體產業結合人工智慧，發展智慧應用關鍵技術，保持半導體產業優勢，提升台灣在全球的價值鏈地位。南港展覽館登場超過700家廠商參展。記者曾吉松／攝影 分享 facebook 國際半導體展（SEMICON Taiwan）今（18）日正式登場，開幕典禮中，行政院副院長陳其邁表示，台灣的半導體產業具有完整的產業鏈，在全球具有產業地位，未來政府也將協助半導體產業結合人工智慧，發展相關應用技術，保持台灣半導體產業的優勢，提升未來台灣在全球半導體產業的地位。

全球高科技產業盛事SEMICON Taiwan國際半導體展將於今日登場，為期三天的展覽以「Leading the Smart Future」為主軸，聚焦於半導體先進製程、異質整合、永續製造與智慧應用，預期將吸引超過50,000參展者，為展覽規模再創新高紀錄。

SEMI（國際半導體產業協會）強調，此次SEMICON Taiwan國際半導體展與「高科技智慧製造展」、「SiP系統級封測國際高峰論壇」、「SMC策略材料高峰論壇」等同時且同地點舉辦，預計將有300場以上的演講、21場國際級論壇，以及超過700家展商的技術展示。

陳其邁致詞表示，台灣半導體產業已建立完整的產業鏈，經過長期的發展之後，產業基礎穩固，其中，晶圓代工和封裝測試目前更已是全球第一、IC設計排名第二，是帶動台灣經濟成長主要動力、促進產業創新重要基礎。陳其邁進一步指出，政府未來會協助半導體產業結合人工智慧，建立智慧晶片產業，發展智慧應用關鍵技術，保持半導體產業優勢，提升台灣在全球的價值鏈地位。

美國在台協會處長酈英傑指出，過去一年美國及中國在貿易之間的差異明顯，國家安全議題成為核心焦點，半導體核心技術有國家安全的考量，需要可靠的夥伴，確保專利安全。

酈英傑並表示，半導體是台灣重要的產業，而台灣是美國重要的半導體製造夥伴，台美需要一起努力，將過去30多年的關係進一步發展，他並建議，台灣可強化在美國投資先進研究，可讓美台更緊密聯結；其次鼓勵台美雙方產業與學界密切合作，讓新技術商業化；再者擴展台美人才之間的流動，讓人才培育更成功。 台北國際半導體展（SEMICON TAIWAN）上午開幕，行政院副院長陳其邁出席致詞。記者曾吉松／攝影 分享 facebook