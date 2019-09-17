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手遊龍族幻想明上市 智冠獲通路訂單

2019-09-17 17:50經濟日報 記者陳昱翔╱即時報導

由陸系遊戲研發商祖龍開發、始祖鳥營運的新手遊《龍族幻想》將於18日上市，而遊戲通路龍頭廠智冠喜獲獨家通路商訂單，未來三方將展開緊密合作，搶攻遊戲市場商機大餅。

智冠董事長王俊博指出，過去祖龍所開發的遊戲都是品質保證，加上始祖鳥具備在地化營運的豐富經驗以及智冠的金流、媒體採購配合，預料《龍族幻想》很有機會開出銷售紅盤，劍指遊戲排行榜前三名。

始祖鳥總經理錢幽蘭表示，該遊戲目標首月下載量突破百萬次，同時廣告行銷費用也會提升為S級大作應有的水準，期盼月營收能達到億元水準，而智冠將是此一遊戲的通路合作夥伴，扮演關鍵角色。

展望遊戲產業前景，王俊博認為，現在遊戲市場競爭雖然非常激烈，但商機仍不斷在擴大，各家遊戲業者只能持續把產品做好，才有機會站穩腳步，而智冠則會以通路合作夥伴的角色，盡全力幫遊戲營運商抬轎造勢。

智冠為國內老牌遊戲通路商，旗下MyCard遊戲通路市占高達六成以上，近年受到子公司網龍虧損拖累，致使獲利表現較不突出，網龍去年營運好轉，今年上半年開始賺錢，帶動智冠獲利表現向上。

智冠第2季營收13.61億元，季減9.1%，年增20.1%；稅後純益1.3億元，季減23.2%，每股純益1.06元，創六年來同期新高；上半年稅後純益2.99億元，每股純益2.45元。

法人表示，MyCard及端遊營運事業體衰退情況均已落底，加上網龍近年積極研發，加強對於手遊介面、玩法與營運的相關經驗，營運轉佳。此外，金流服務及數位行銷事業隨著營收規模提升，獲利持續好轉，預料智冠今年獲利表現將優於去年。

智冠網龍營收

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