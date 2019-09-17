台灣面板還有救？一家咸陽來的企業＋一票群創前戰將，竟是友達在美下市的從犯

2019-09-17 16:06 商業周刊 李玟儀／商業周刊



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9月9日，友達董事會決議將美國存託股票從紐約證交所下市，更大舉替換總經理，並在10日起實施庫藏股。這些舉措的背後，其實是來自與中國面板業的戰爭。

昔日的面板雙虎友達與群創，今年來雙雙虧損，友達今年上半年虧損近64億元，群創也虧損近67億元，股價皆創歷史新低。

IHS Markit研究總監謝勤益指出，目前面板業產能過剩，導致需要殺價競爭，主要歸咎去年到今年，中國的面板廠產能陸續開出。「主犯」是，外界熟悉的京東方與華星光電開出的十點五代線新廠，「從犯」則有惠科、中電彩虹的八點六代線新廠。

除了較大家熟知的京東方和華星光電外，值得注意的，還有這家後進的面板廠：中電彩虹它的產能不如前述兩者，但背景卻非常特別。

多數面板廠位於北京、上海、深圳、昆山，中電彩虹則位於陝西省咸陽市，當地有逾2300年歷史的中國秦朝咸陽城遺址，更比鄰古都西安。《咸陽日報》報導，該地政府正積極推動「東有西安三星、西有咸陽彩虹」的電子產業鏈。

原本製造映像管的彩虹集團，併入中國電子信息產業集團（CEC）後，組建咸陽彩虹光電（業界又稱中電彩虹），目前有一座八點六代面板廠，於去年開始量產。特別的是，這家公司是隸屬中國國務院的中央企業，謝勤益說，「其他面板廠是拿政府補貼嘛……，那中電集團自己就是政府啊！」

值得注意的是，在中電彩虹的團隊內，竟有台灣群創電子人馬的蹤影。群創背後的大股東，就是鴻海集團。

媒體傳出，2016年48名群創員工跳槽至中電彩虹，引起外界譁然。研調機構TrendForce研究副總邱宇彬指出，中電彩虹因為有了台灣技術人才的奧援，讓三星這樣的國際大廠，在短短1年內就與它正式合作，採購其大型電視面板，「就二線面板廠，這是一個蠻特殊、比較讓人家注目的地方。」

韓國《中央日報》報導，IHS Markit統計，今年三星電視出貨量的4400萬台當中，三星LCD面板僅佔不到4成，逾6成面板由台灣、中國廠商供應。

走入咸陽秦都區的中電彩虹廠房，香港上市電視機製造商冠捷的整機組裝廠，就在旁邊，透過一座空中走廊，可將兩邊生產線無縫銜接。中國電子目前持有冠捷約26％股權，可整合彼此資源。邱宇彬認為，面板廠跟整機廠合作，「一方面形成出海口，二方面可能就是加強他們在終端的一個競爭力。」

中國是鐵了心玩面板，不計任何代價。

TrendForce研究顯示，今年第1季全球電視面板出貨排名，中國的京東方、華星與CEC中電集團（中電熊貓、中電彩虹）相加，已占全球出貨片數逾4成; 其中，中電集團去年新增的兩座八點六代線廠，今年第1季出貨片數年增逾兩倍，直逼友達出貨片數。

一位台灣面板業高層直指，中國掠奪市場的狠。他說，中電彩虹的咸陽廠量產時，市場上已經產能過剩，「它繼續搞，就像（做太陽能的）無錫尚德搞到世界第一，還是倒閉啊！」但即使如此，它擴產仍未手軟。

韓國企業已決定不跟中國對做，當京東方、華星的十點五代廠產能開出，三星今年已關掉八點五代廠著手轉型。一位曾任職中國面板業的資深業界人士直言，「台灣連五代線都還沒有關……，我覺得韓國人這方面比較有魄力。」

「你華映才剛倒下去，LG、三星（也）在裁員啊！」前述台灣面板業高層說。韓三星的面板事業部門，儘管今年第2季仍有盈利，但第1季營業利益卻虧損 5600億韓元（約合新台幣146億元）; LG的面板事業，今年上半年營業利益也虧損逾5000億韓元（約合新台幣131億元）。

如此，台灣面板業還有存活空間嗎？

「當然，台灣的面板廠也沒辦法賺錢了啦，因為當你價格下來的時候，整個都會被拉下來！」謝勤益說。 TrendForce統計，65吋電視面板，自去年12月至今年8月報價跌幅高達20％。

台灣面板業高層直批，京東方今年上半年營收人民幣550億元，若將中國政府檯面上下的補貼計入，它淨利不該只有人民幣16億7千萬元，「也就是它虧錢，所以是靠政府補貼，補到賺錢。」

友達這次在美國下市，除了是要節省支出以外，經理人也換為原來在元太擔任董事長的柯富仁，宣布下市至9月12日，股價漲5％，創1個月來新高。謝勤益分析，友達想轉攻非傳統電視、電腦、手機市場，例如，從智慧城市或物聯網，都必須深入參與生態系統，才有機會將面板賣進去；友達換將，很可能是要善用柯富仁經營利基型產品的經驗與人脈。

當中國的面板廠9成以上集中在電視、電腦、手機面板市場，翻開友達今年第2季的財報，他們早已悄悄投注「其他」市場，包含車用、工業電腦、自動櫃員機、大型遊戲機台、醫療設備等產品，占營收23％，相較去年同期增加3％。

「23％已經是很好的成績了，說實在！」謝勤益說，工業用單價高但數量小，友達能有這樣的成績實屬不易，但未來能否拉高到40％、甚至50％的占比，還要看友達的布局。

「（往利基型市場）會有幫助啦，但要翻盤應該是很難的，」曾任職中國面板業的業界人士坦言，這牽涉到顯示器產業的下一步會往哪邊走，若友達只求商業模式的差異化，卻沒有在技術上拉大距離，就不容易。

當年，中國搶進太陽能、砸大錢更新設備，台灣光是7大太陽能電池廠，10年來累計虧損超過660億元，連曾跨足太陽能的台積電，都不得不收手。

現在，面板業的結局令人扼腕，但又不出意料之外，連有品牌出海口的三星，都會面臨面板虧損，自己還轉向去跟中國採購的境地，沒有品牌的台商，勢必得拋棄拚產能的思維，才能走下去。現在，已有人提出打群架的概念，如，台灣健保醫療世界第一，當要輸出時，可以一起把面板解決方案帶出去，這是台灣很陌生的競爭方式，但卻是未來必須學會的生存之道。

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