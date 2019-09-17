親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

南山人壽新系統之亂金管會重罰3000萬 董座杜英宗遭停職兩年

去年SSD出貨8,100萬台 金士頓、威剛、金泰克居前三大

2019-09-17 15:56經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

根據TrendForce記憶儲存研究（DRAMeXchange）最新2018年全球SSD模組廠自有品牌在通路市場的出貨量排名調查顯示，去年全球通路SSD出貨量約8100萬台水準，年增近50%，SSD通路市場前三大模組廠自有品牌分別為金士頓、威剛（3260）、金泰克。

從SSD整體通路市場來看，Samsung、Toshiba、WDC、Micron、SK Hynix、Intel等NAND Flash原廠2018年占SSD整體通路市場比重約35%；SSD模組廠的出貨量占比則接近65%。

2018年全球SSD模組廠的排名報告，是以各模組廠「自有品牌」在「通路市場」的出貨數量作為計算基礎，且扣除NAND Flash原廠的部分，以利清楚展現全球前十大模組廠的市場版圖分布。

TrendForce指出，前十大模組廠占市場比重達60%，其中除金士頓穩居第一，市占率高達25%。金士頓因品牌知名度高，加上其隨身碟與記憶卡市占率始終穩居全球前三名寶座，在SSD市場上也能善加利用自身優勢持續穩坐龍頭寶座。

除了排名第一的金士頓，其他九大廠商的市占率相當接近。威剛去年在SSD通路市場的表現，因品牌價值不俗，加上產品零售價格彈性度大，並且積極經營歐、美、日、韓等市場，市占率表現佳。

金泰克的SSD產品銷售以中國市場為主，為了搶占近年來快速成長的中國SSD市場，不但有完整的高、中、低階產品線，也積極建立其品牌形象，2018年受惠於NAND Flash跌價與供貨充足，市占穩居第三名。

台廠重視獲利穩定，陸廠積極搶攻市占，從這次發布的排名來看，第四到第十名廠商都是陸廠與台廠，其中台廠創見和建興電，2018年都以獲利品質較穩定的OEM市場為主要銷售市場。

創見主打獲利佳且訂單穩定度高的工控SSD市場；建興電則是將資源移至Enterprise SSD市場，以期充分發揮公司的競爭優勢。受銷售策略影響，兩家公司2018年在通路市場的市占率都較2017年下滑。

反觀中國廠商影馳、台電、七彩虹、士必得、聯想，2018年的策略皆以深耕中國通路市場為主，除利用自身在電競市場及對中國通路的掌握度高的優勢外，陸廠也將SSD組裝外包給ODM廠商以維繫良好合作關係、降低生產成本。此外，看好中國品牌廠商龐大的成長潛力與高度靈活的經營彈性，也讓NAND Flash原廠在價格與供貨上，都願意給予更多支援。

TrendForce指出，相較之下，台廠的保守、陸廠的積極，在同時面臨NAND Flash大跌與供貨充足等有利環境下，很明顯陸廠市占表現優於台廠。2019年中國品牌廠商預估將持續占據前十大多數席位，但受到產業將進入洗牌的局面，二、三線品牌廠商將逐漸難以生存。

值得注意的是，中國知名模組廠江波龍與BIWIN，此次並未入選前十大的排名。原因在於江波龍在通路SSD市場，採取替中國品牌廠商代工的生產模式，所以雖然其代工出貨量足以打入前十強，但因不符合此次排名的定義而未排入。至於BIWIN直到2018年才因取得HP通路品牌授權而在通路品牌市場有所斬獲，但仍不足以排入前十大的行列，不過，BIWIN 2019年的表現可期。

TrendForce分析，由於中國品牌模組廠在通路市場的成長潛力極大，也因而成為SSD控制晶片大廠的兵家必爭之地。今年下半年中國模組廠對於主控晶片的要求包括：可完整支援92／96L TLC 256Gb/512Gb Flash，及2019年第4季有機會量產的96L QLC 1Tb Flash；產品線需同時具備SATA DRAMless，及中低階PCIe G3 DRAMless解決方案。

TrendForce預期，對控制晶片業者來說，2019~2020年將會是中低階PCIe G3解決方案競爭激烈時期。

SSD模組廠Flash

相關新聞

台灣面板還有救？一家咸陽來的企業＋一票群創前戰將，竟是友達在美下市的從犯

2019-09-17 16:06

宏達電新執行長 原為全球最大電信業者之一Orange副總裁

2019-09-17 15:17

國際半導體展 明登場

2019-09-17 14:33

面版雙虎搶市 鎖定高階品

2019-09-17 14:33

Mini LED市占 5年內戰雙位數

2019-09-17 14:33

新iPhone開賣商機 電商9月業績大進補

2019-09-17 14:33

新創難、賺錢更難 過半新創企業虧損中

2019-09-17 13:13

SEMICON Taiwan展明日登場 聚焦先進製程與智慧應用

2019-09-17 12:09

SEMI：半導體市場明年估成長5~7% 庫存調整年初完成

2019-09-17 12:00

Fast500評比開跑 勤業號召科技新銳躍升國際舞台

2019-09-17 09:44

台灣大 三度入選道瓊世界指數

2019-09-17 01:17

我光學鏡頭出口 首度超越日本

2019-09-17 01:12

SEMI示警：明年半導體市況 沒預期樂觀

2019-09-16 23:45

光學鏡頭出口 首度超日

2019-09-16 23:40

蘋概出貨 四大外資唱旺

2019-09-16 23:30

林恩平：鏡頭需求有增無減

2019-09-16 23:30

日月光攻5G商機 火力全開

2019-09-16 23:30

童子賢：組裝廠戰戰兢兢

2019-09-16 23:30

矽晶圓市況差 現貨價有壓

2019-09-16 23:30

調查：高達72％新創業者 目前尚無營收

2019-09-16 19:56

台面板業第一！群創蟬聯道瓊永續世界、新興市場雙指數

2019-09-16 14:59

全球新晶圓廠投資 SEMI：明年估增3成

2019-09-16 14:45

上海工博會明登場 光寶展示伺服器新品

2019-09-16 14:45

裡子、面子、未來 杜書伍要蓋經典建築

2019-09-16 14:45

聯強國際買南港大樓 每坪百萬改寫新高價

2019-09-16 14:45

半導體展規模創新高 台製造設備投資躍世界第一

2019-09-16 14:41

Q2全球NB組裝 仁寶蟬聯龍頭

2019-09-16 13:14

美中貿易戰衝擊 NB產業聚落遷移

2019-09-16 12:51

神基強固型平板電腦 打入土耳其機場

2019-09-16 12:19

鑫創每股60元掛牌上櫃 啟動蜜月行情

2019-09-16 11:50

全球筆電第2季出貨量 台灣占82.3% 仁寶排名第一

2019-09-16 11:45

群創入選道瓊永續指數 評鑑成績全台面板業第一

2019-09-16 11:07

名家觀點／5G商用時代的商機

2019-09-13 00:57
看更多

熱門文章

震撼彈！嚴凱泰生前未竟之業 裕隆城住宅區傳喊停

2019-09-17 01:27

金管會盯上借錢買保單 今天同步開罰五家違規銀行

2019-09-16 19:44

王雪紅卸任宏達電執行長 由梅特爾接手

2019-09-17 14:41

勸誘客戶借款買保單 5家銀行挨罰170萬

2019-09-16 21:14

裕隆城札哈．哈蒂立面驚艷...但工程難度讓人吃驚

2019-09-17 01:26

理專挪用千萬元 玉山銀：客戶損失會負責

2019-09-17 12:33

裕隆城不是第一個打退堂鼓的案主 名師作品難度高

2019-09-17 11:23

星級酒店自助餐喊漲 君悅開第一槍

2019-09-16 17:25

上百億保險金沒人領 金管會下令：窮盡全力也要找到人

2019-09-17 00:56

兩億元標下彰化高鐵產專用地 台商回流購地現象浮現

2019-09-17 11:36

百億保險金沒人領 限期清理

2019-09-17 00:40

金控集團海外獲利 大爆發

2019-09-17 00:35

自我清查...你有遺忘的陳年保單嗎？

2019-09-17 01:07

台灣首座離岸風場如期完工 這因素很重要

2019-09-16 20:34

又爆發理專挪用客戶千萬 玉山銀承諾負責損失

2019-09-17 14:46

河靜鋼廠11月鋼價大跌 中鋼獲利恐受拖累

2019-09-17 01:25

南山人壽新系統之亂重罰3000萬 董座杜英宗遭停職兩年

2019-09-17 16:45

SEMI示警：明年半導體市況 沒預期樂觀

2019-09-16 23:45

中油下周油價啟動緩漲機制？95汽油超過30元是關鍵

2019-09-16 17:51

傳裕隆城住宅區喊停 裕隆：務實評估尚未決定

2019-09-17 12:09

新台幣連8升 創近2個半月高點

2019-09-16 19:28

台灣面板還有救？一家咸陽來的企業＋一票群創前戰將，竟是友達在美下市的從犯

2019-09-17 16:06

君悅自助餐凱菲屋 下月起漲價開第一槍

2019-09-17 01:17

亞幣皆墨為何新台幣獨強？匯銀：因為這些滿手美元的人

2019-09-17 14:07

壽險大咖：百億保險金 早就列為準備金

2019-09-17 00:39

越鋼盤價跳水 衝擊年底旺季

2019-09-17 01:25

納智捷URX亮相 Q4上市

2019-09-17 01:25

台幣連八升 一度重返30關

2019-09-16 23:38

鐵粉注意！麥當勞推出帽T、短褲等居家服飾配件

2019-09-17 10:53

西門子歌美颯首座歐洲境外機艙組裝廠 落腳台中港

2019-09-16 20:37

靠一個「秘密資料夾」 BELLAVITA年衝百億營業額

2019-09-17 13:35

不動產、股票贈與 須申報

2019-09-17 00:33

上百億未付保險金對獲利影響是假議題 竟是這原因

2019-09-16 18:50

調查：高達72％新創業者 目前尚無營收

2019-09-16 19:56

兆豐享樂退專案 首三筆定時定額享終生免申購手續費

2019-09-16 17:48

搭高鐵已成習慣 中秋假期9月15日再創高鐵單日旅運新高

2019-09-17 11:05

買股減資列報虧損 二個提醒

2019-09-17 00:33

尹衍樑獲頒俄科學院榮譽博士 亞洲首例

2019-09-17 12:45

熱錢流入 台幣一度重返30字頭

2019-09-17 01:17

林恩平：鏡頭需求有增無減

2019-09-16 23:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top