去年SSD出貨8,100萬台 金士頓、威剛、金泰克居前三大

2019-09-17 15:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



根據TrendForce記憶儲存研究（DRAMeXchange）最新2018年全球SSD模組廠自有品牌在通路市場的出貨量排名調查顯示，去年全球通路SSD出貨量約8100萬台水準，年增近50%，SSD通路市場前三大模組廠自有品牌分別為金士頓、威剛（3260）、金泰克。

從SSD整體通路市場來看，Samsung、Toshiba、WDC、Micron、SK Hynix、Intel等NAND Flash原廠2018年占SSD整體通路市場比重約35%；SSD模組廠的出貨量占比則接近65%。

2018年全球SSD模組廠的排名報告，是以各模組廠「自有品牌」在「通路市場」的出貨數量作為計算基礎，且扣除NAND Flash原廠的部分，以利清楚展現全球前十大模組廠的市場版圖分布。

TrendForce指出，前十大模組廠占市場比重達60%，其中除金士頓穩居第一，市占率高達25%。金士頓因品牌知名度高，加上其隨身碟與記憶卡市占率始終穩居全球前三名寶座，在SSD市場上也能善加利用自身優勢持續穩坐龍頭寶座。

除了排名第一的金士頓，其他九大廠商的市占率相當接近。威剛去年在SSD通路市場的表現，因品牌價值不俗，加上產品零售價格彈性度大，並且積極經營歐、美、日、韓等市場，市占率表現佳。

金泰克的SSD產品銷售以中國市場為主，為了搶占近年來快速成長的中國SSD市場，不但有完整的高、中、低階產品線，也積極建立其品牌形象，2018年受惠於NAND Flash跌價與供貨充足，市占穩居第三名。

台廠重視獲利穩定，陸廠積極搶攻市占，從這次發布的排名來看，第四到第十名廠商都是陸廠與台廠，其中台廠創見和建興電，2018年都以獲利品質較穩定的OEM市場為主要銷售市場。

創見主打獲利佳且訂單穩定度高的工控SSD市場；建興電則是將資源移至Enterprise SSD市場，以期充分發揮公司的競爭優勢。受銷售策略影響，兩家公司2018年在通路市場的市占率都較2017年下滑。

反觀中國廠商影馳、台電、七彩虹、士必得、聯想，2018年的策略皆以深耕中國通路市場為主，除利用自身在電競市場及對中國通路的掌握度高的優勢外，陸廠也將SSD組裝外包給ODM廠商以維繫良好合作關係、降低生產成本。此外，看好中國品牌廠商龐大的成長潛力與高度靈活的經營彈性，也讓NAND Flash原廠在價格與供貨上，都願意給予更多支援。

TrendForce指出，相較之下，台廠的保守、陸廠的積極，在同時面臨NAND Flash大跌與供貨充足等有利環境下，很明顯陸廠市占表現優於台廠。2019年中國品牌廠商預估將持續占據前十大多數席位，但受到產業將進入洗牌的局面，二、三線品牌廠商將逐漸難以生存。

值得注意的是，中國知名模組廠江波龍與BIWIN，此次並未入選前十大的排名。原因在於江波龍在通路SSD市場，採取替中國品牌廠商代工的生產模式，所以雖然其代工出貨量足以打入前十強，但因不符合此次排名的定義而未排入。至於BIWIN直到2018年才因取得HP通路品牌授權而在通路品牌市場有所斬獲，但仍不足以排入前十大的行列，不過，BIWIN 2019年的表現可期。

TrendForce分析，由於中國品牌模組廠在通路市場的成長潛力極大，也因而成為SSD控制晶片大廠的兵家必爭之地。今年下半年中國模組廠對於主控晶片的要求包括：可完整支援92／96L TLC 256Gb/512Gb Flash，及2019年第4季有機會量產的96L QLC 1Tb Flash；產品線需同時具備SATA DRAMless，及中低階PCIe G3 DRAMless解決方案。

TrendForce預期，對控制晶片業者來說，2019~2020年將會是中低階PCIe G3解決方案競爭激烈時期。