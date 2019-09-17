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王雪紅卸任宏達電執行長 由梅特爾接手

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宏達電董座王雪紅交棒執行長職務 Yves Maitre接任

2019-09-17 15:17經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

宏達電（2498）今（17）日宣布任命Yves Maitre擔任HTC執行長一職，即日起生效；董事長王雪紅將專注未來科技的策略與企業方向的制訂，以達成HTC產品組合的持續擴展及VIVE Reality遠景的實現。

宏達電表示，Yves加入HTC前，在全球最大的電信業者之一 Orange電信擔任Consumer Equipment and Partnerships執行副總裁一職，掌管聯網科技策略與業務，豐富的歷練涵蓋推動世界級消費性電子品牌與帶領整個聯網行動裝置服務等，同時也是Orange創新科技小組成員，負責探索與發展突破性創新的商業機會。

宏達電指出，王雪紅將繼續擔任HTC董事長一職，讓她可以專注未來科技的策略與企業方向的制訂，以達成HTC產品組合的持續擴展及VIVE Reality遠景的實現。

王雪紅說：「當我在四年前接下執行長一職，立志要重塑HTC成為一個完整的生態系統提供者，讓HTC在5G、XR與AI領域上蓬勃發展。我相信現在是最好的時間把重責大任交付給一位強而有力的領導者，共同邁向另一個新世紀。」

王雪紅說：「很高興Yves接任執行長，他和我們有非常深厚的淵源，也和我們一樣對創新懷有無比熱情，我相信他是激發HTC潛力的最佳人選。」

HTC執行長Yves Maitre表示，「HTC一直是全球創新科技的先驅者，很榮幸受董事會聘任執行長一職，帶領HTC邁向另一個階段。HTC是全球公認首家結合發展行動通訊與XR的企業，我迫不及待能與我們的同仁、客戶和投資人共同攜手邁向5G、XR與AI 的未來；我們會持續打造容易使用與開發的全球最佳硬體與全方位服務」。

HTC的創新橫跨各科技領域，包括現今的5G、XR與AI 等產品，在全球創下許多世界第一與創新，今年VIVE虛擬實境生態系統產品與HTC 5G Hub等也贏得媒體大獎與業界肯定，其HTC 5G Hub更廣泛獲得全球各大電信業者採用，共同推動5G的發展。

Yves Maitre服務於全球最大的電信業者之一 Orange電信長達14年，2005年擔任Orange資深副總一職時首次與HTC合作，和HTC一起走過許多重要的時刻。在Orange服務期間，歷任多項職務，持續完成許多創新的服務與產品，也是首位在歐洲導入Android智慧型手機，在消費性電子產品與服務及B2B科技應用發展有豐富經驗。

在加入Orange前，Yves為消費性電子產品公司Thomson Multimedia美國及新加坡兩地擔任資深管理者職位達6年，也同時掌管供應鏈與產品管理。

HTC5G王雪紅

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