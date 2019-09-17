HTC任命YVES MAITRE為執行長 王雪紅專任董事長職務

2019-09-17 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



宏達電（HTC）今天宣布任命Yves Maitre擔任HTC執行長一職，即日起生效。王雪紅仍將繼續擔任HTC董事長，將專注未來科技的策略與企業方向的制訂，以達成HTC產品組合的持續擴展及VIVE Reality遠景的實現。

Yves加入HTC前，於全球最大的電信業者之一 Orange電信擔任Consumer Equipment and Partnerships執行副總裁，掌管該公司聯網科技策略與業務，Yves豐富的歷練涵蓋推動世界級消費性電子品牌與帶領整個聯網行動裝置服務等，他同時也是Orange創新科技小組成員，負責探索與發展突破性創新的商業機會。

王雪紅表示，四年前接下執行長時，她立志要重塑HTC成為一個完整的生態系統提供者，讓HTC在5G、XR與AI領域上蓬勃發展，相信現在是最好的時間把重責大任交付給一位強而有力的領導者，共同邁向另一個新世紀。她相信Yves Maitre是激發HTC潛力的最佳人選。

Yves Maitre表示－HTC是全球公認首家結合發展行動通訊與XR的企業，迫不及待能與同仁、客戶和投資人共同攜手邁向5G、XR與AI 的未來；他將持續打造容易使用與開發的全球最佳硬體與全方位服務