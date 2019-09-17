傳郭台銘赴美會川普 郭辦澄清：暫無出國計畫

2019-09-17 15:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



市場謠傳鴻海（2317）創辦人郭台銘預計今（17）日赴美並不排除與美國總統川普見面。對此郭台銘辦公室簡短澄清，郭台銘先生目前暫時沒有出國的計畫。

郭台銘16日深夜宣布不參加2020總統大選聯署後，市場多次謠言鴻海內部鬆口氣，對此了解鴻海的人士紛紛給予否認，強調創辦人轉換跑道後，鴻海內部運作順暢並無外傳接班不完整。