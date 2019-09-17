親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

王雪紅卸任宏達電執行長 由梅特爾接手

郭台銘不選 徐巧芯點名「三功臣」

宏達電新執行長 Yves Maitre接任

2019-09-17 14:50經濟日報 記者何佩儒╱即時報導

宏達電今（17）日宣布，任命原Orange電信Consumer Equipment and Partnerships執行副總裁Yves Maitre，擔任執行長一職，即日起生效。

宏達電表示，Yves加入HTC前，於全球最大的電信業者之一 Orange電信擔任Consumer Equipment and Partnerships執行副總裁一職，掌管該公司聯網科技策略與業務，Yves豐富的歷練涵蓋推動世界級消費性電子品牌與帶領整個聯網行動裝置服務等，他同時也是Orange創新科技小組成員，負責探索與發展突破性創新的商業機會。

宏達電指出，原董事長暨執行長王雪紅仍將繼續擔任宏達電董事長一職，讓她可以專注未來科技的策略與企業方向的制訂，以達成HTC產品組合的持續擴展及VIVE Reality遠景的實現。她表示，四年前接下執行長一職，立志要重塑HTC成為一個完整的生態系統提供者，讓HTC在5G、XR與AI領域上蓬勃發展。相信現在是最好的時間把重責大任交付給一位強而有力的領導者，共同邁向另一個新世紀。

王雪紅表示，很高興Yves接任執行長，他和宏達電有非常深厚的淵源，也和宏達電一樣對創新懷有無比熱情，相信他是激發HTC潛力的最佳人選。

Yves Maitre表示，宏達電一直是全球創新科技的先驅者，很榮幸受董事會聘任執行長一職，帶領HTC邁向另一個階段。HTC是全球公認首家結合發展行動通訊與XR的企業，他迫不及待能與宏達電的同仁、客戶和投資人共同攜手邁向5G、XR與AI 的未來，也將持續打造容易使用與開發的全球最佳硬體與全方位服務。

宏達電HTC王雪紅

相關新聞

HTC任命YVES MAITRE為執行長 王雪紅專任董事長職務

2019-09-17 15:12

國際半導體展 明登場

2019-09-17 14:33

面版雙虎搶市 鎖定高階品

2019-09-17 14:33

Mini LED市占 5年內戰雙位數

2019-09-17 14:33

新iPhone開賣商機 電商9月業績大進補

2019-09-17 14:33

新創難、賺錢更難 過半新創企業虧損中

2019-09-17 13:13

SEMICON Taiwan展明日登場 聚焦先進製程與智慧應用

2019-09-17 12:09

SEMI：半導體市場明年估成長5~7% 庫存調整年初完成

2019-09-17 12:00

熱門文章

震撼彈！嚴凱泰生前未竟之業 裕隆城住宅區傳喊停

2019-09-17 01:27

金管會盯上借錢買保單 今天同步開罰五家違規銀行

2019-09-16 19:44

勸誘客戶借款買保單 5家銀行挨罰170萬

2019-09-16 21:14

裕隆城札哈．哈蒂立面驚艷...但工程難度讓人吃驚

2019-09-17 01:26

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top