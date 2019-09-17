宏達電新執行長 Yves Maitre接任

2019-09-17 14:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ╱即時報導



宏達電今（17）日宣布，任命原Orange電信Consumer Equipment and Partnerships執行副總裁Yves Maitre，擔任執行長一職，即日起生效。

宏達電表示，Yves加入HTC前，於全球最大的電信業者之一 Orange電信擔任Consumer Equipment and Partnerships執行副總裁一職，掌管該公司聯網科技策略與業務，Yves豐富的歷練涵蓋推動世界級消費性電子品牌與帶領整個聯網行動裝置服務等，他同時也是Orange創新科技小組成員，負責探索與發展突破性創新的商業機會。

宏達電指出，原董事長暨執行長王雪紅仍將繼續擔任宏達電董事長一職，讓她可以專注未來科技的策略與企業方向的制訂，以達成HTC產品組合的持續擴展及VIVE Reality遠景的實現。她表示，四年前接下執行長一職，立志要重塑HTC成為一個完整的生態系統提供者，讓HTC在5G、XR與AI領域上蓬勃發展。相信現在是最好的時間把重責大任交付給一位強而有力的領導者，共同邁向另一個新世紀。

王雪紅表示，很高興Yves接任執行長，他和宏達電有非常深厚的淵源，也和宏達電一樣對創新懷有無比熱情，相信他是激發HTC潛力的最佳人選。

Yves Maitre表示，宏達電一直是全球創新科技的先驅者，很榮幸受董事會聘任執行長一職，帶領HTC邁向另一個階段。HTC是全球公認首家結合發展行動通訊與XR的企業，他迫不及待能與宏達電的同仁、客戶和投資人共同攜手邁向5G、XR與AI 的未來，也將持續打造容易使用與開發的全球最佳硬體與全方位服務。