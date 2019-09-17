新創難、賺錢更難 過半新創企業虧損中

2019-09-17 13:13 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



資誠會計師事務所與台灣經濟研究院發布《2019台灣新創生態圈大調查報告》發現，台灣新創企業19%尚未有營收，53%有營收但仍虧損中，僅28%已有營收且獲利。新創企業認為，台灣的創業文化及人才技能最好，期待政府提供更多元的資金管道、租稅優惠以及對接國際市場的資源。

另外，新創企業有感度最高的政策項目為法規調適，包括新版公司法、新創線上稅務專區等；78%表示國際化發展是未來三年的主要策略目標，中國、東南亞與印度、北美是目標海外市場前三名，但不到四成展開國際化的各項整備工作，對國際化發展付諸行動的程度偏低。

調查發現，台灣新創企業自評認為最強的項目為「商機洞悉」，最弱的項目為「市場通路」。對於創業時所具備能力，主要來自於過去就學或工作累積的專業或產業經驗，其次為工作以外的個人研究或嗜好，學校內的創業教育占比最低。

台灣經濟研究院研究三所所長林欣吾指出，台灣的創業者機會型創業特質非常明顯，創業者本身的能力與特質，形塑創業生態圈的文化。未來創業教育應強化創業家精神、商管通識與實作等能力培養，健全創業者在創新與企業經營的全面性概念與能力。

台灣新創企業營收不如預期，調查指出，前三大原因包括：先期研發成本過高（21%）、缺乏有效的商業模式（18%）、相似產品或者服務競爭者眾（14%）。

資誠會計師事務所創新創業服務主持會計師黃世鈞分析，除了市場景氣因素，新創企業營收不如預期的原因和成本概念、財務管理能力、對市場了解程度不足有相當大的關聯，創業者應透過強化自身能力或者團隊組成，來平衡商業經營的必備能力。

黃世鈞表示，數位經濟的時代，新創企業幾乎是一成立就面對國際化的挑戰，對於專注研發與募資的新創企業而言，要如何在資源有限的情況下制定進入海外市場的策略，生態圈中的創育機構或政策面又該如何協助企業，是值得探討的議題。