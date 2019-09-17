SEMICON Taiwan展明日登場 聚焦先進製程與智慧應用

2019-09-17 12:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



全球第二大且最具國際影響力的高科技產業盛事SEMICON Taiwan國際半導體展將於明（18）日登場，為期三天的展覽以「Leading the Smart Future」為主軸，聚焦於半導體先進製程、異質整合、永續製造與智慧應用，預期將吸引超過50,000參展者，為展覽規模再創新高紀錄。

SEMI（國際半導體產業協會）強調，此次SEMICON Taiwan國際半導體展與「高科技智慧製造展」、「SiP系統級封測國際高峰論壇」、「SMC策略材料高峰論壇」等同時且同地點舉辦，預計將有300場以上的演講、21場國際級論壇，以及超過700家展商共計2,300個以上攤位的技術展示。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，5G行動通訊、AIoT、高速運算等技術驅動半導體產業加速導入智慧製造、智慧汽車、智慧數據與智慧醫療等領域，因此今年針對此四大智慧應用領域規劃相應的展區及論壇。

今年SEMICON Taiwan規劃「科技創新論壇」及「科技智庫領袖高峰會」兩大論壇，邀請經濟部長沈榮津和廣達電腦董事長林百里、台積電董事長劉德音、日月光總經理暨執行長吳田玉、鈺創科技董事長暨執行長盧超群、力積電董事長黃崇仁、旺宏電子總經理盧志遠與鴻海科技S次半導體次集團副總經理陳偉銘等，囊括IC設計、記憶體、晶圓製造、封裝測試與系統整合等產業的意見領袖參與此次論壇。