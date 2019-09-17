親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

沈富雄公布給郭台銘的備忘錄 原來蔡沁瑜那句話是關鍵

「非洲豬瘟」攻破兩韓邊境！南韓證實死亡疫情

SEMICON Taiwan展明日登場 聚焦先進製程與智慧應用

2019-09-17 12:09經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

全球第二大且最具國際影響力的高科技產業盛事SEMICON Taiwan國際半導體展將於明（18）日登場，為期三天的展覽以「Leading the Smart Future」為主軸，聚焦於半導體先進製程、異質整合、永續製造與智慧應用，預期將吸引超過50,000參展者，為展覽規模再創新高紀錄。

SEMI（國際半導體產業協會）強調，此次SEMICON Taiwan國際半導體展與「高科技智慧製造展」、「SiP系統級封測國際高峰論壇」、「SMC策略材料高峰論壇」等同時且同地點舉辦，預計將有300場以上的演講、21場國際級論壇，以及超過700家展商共計2,300個以上攤位的技術展示。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，5G行動通訊、AIoT、高速運算等技術驅動半導體產業加速導入智慧製造、智慧汽車、智慧數據與智慧醫療等領域，因此今年針對此四大智慧應用領域規劃相應的展區及論壇。

今年SEMICON Taiwan規劃「科技創新論壇」及「科技智庫領袖高峰會」兩大論壇，邀請經濟部長沈榮津和廣達電腦董事長林百里、台積電董事長劉德音、日月光總經理暨執行長吳田玉、鈺創科技董事長暨執行長盧超群、力積電董事長黃崇仁、旺宏電子總經理盧志遠與鴻海科技S次半導體次集團副總經理陳偉銘等，囊括IC設計、記憶體、晶圓製造、封裝測試與系統整合等產業的意見領袖參與此次論壇。

半導體台積電

相關新聞

Fast500評比開跑 勤業號召科技新銳躍升國際舞台

2019-09-17 09:44

台灣大 三度入選道瓊世界指數

2019-09-17 01:17

我光學鏡頭出口 首度超越日本

2019-09-17 01:12

SEMI示警：明年半導體市況 沒預期樂觀

2019-09-16 23:45

光學鏡頭出口 首度超日

2019-09-16 23:40

蘋概出貨 四大外資唱旺

2019-09-16 23:30

林恩平：鏡頭需求有增無減

2019-09-16 23:30

日月光攻5G商機 火力全開

2019-09-16 23:30

童子賢：組裝廠戰戰兢兢

2019-09-16 23:30

矽晶圓市況差 現貨價有壓

2019-09-16 23:30

調查：高達72％新創業者 目前尚無營收

2019-09-16 19:56

台面板業第一！群創蟬聯道瓊永續世界、新興市場雙指數

2019-09-16 14:59

全球新晶圓廠投資 SEMI：明年估增3成

2019-09-16 14:45

上海工博會明登場 光寶展示伺服器新品

2019-09-16 14:45

裡子、面子、未來 杜書伍要蓋經典建築

2019-09-16 14:45

聯強國際買南港大樓 每坪百萬改寫新高價

2019-09-16 14:45

半導體展規模創新高 台製造設備投資躍世界第一

2019-09-16 14:41

Q2全球NB組裝 仁寶蟬聯龍頭

2019-09-16 13:14

美中貿易戰衝擊 NB產業聚落遷移

2019-09-16 12:51

神基強固型平板電腦 打入土耳其機場

2019-09-16 12:19

鑫創每股60元掛牌上櫃 啟動蜜月行情

2019-09-16 11:50

全球筆電第2季出貨量 台灣占82.3% 仁寶排名第一

2019-09-16 11:45

群創入選道瓊永續指數 評鑑成績全台面板業第一

2019-09-16 11:07

出口首度超越日本！ 一張表看懂台灣光學鏡頭崛起

2019-09-16 11:02

貿聯布局高速傳輸線材有成 年底可望再傳喜訊

2019-09-16 10:53

名家觀點／5G商用時代的商機

2019-09-13 00:57
看更多

熱門文章

震撼彈！嚴凱泰生前未竟之業 裕隆城住宅區傳喊停

2019-09-17 01:27

金管會盯上借錢買保單 今天同步開罰五家違規銀行

2019-09-16 19:44

勸誘客戶借款買保單 5家銀行挨罰170萬

2019-09-16 21:14

裕隆城札哈．哈蒂立面驚艷...但工程難度讓人吃驚

2019-09-17 01:26

星級酒店自助餐喊漲 君悅開第一槍

2019-09-16 17:25

上百億保險金沒人領 金管會下令：窮盡全力也要找到人

2019-09-17 00:56

離岸風電機艙組裝廠台中港啟動 首座歐洲境外組裝廠

2019-09-16 13:16

百億保險金沒人領 限期清理

2019-09-17 00:40

自我清查...你有遺忘的陳年保單嗎？

2019-09-17 01:07

台灣首座離岸風場如期完工 這因素很重要

2019-09-16 20:34

上百億元保險金沒人領 金管會下令保險業限期清查

2019-09-16 14:34

調升伙食費、創生日假 渣打銀行與企業工會簽第4次團協

2019-09-16 15:27

上百億保險金找不到人給付列負債 將衝擊保險業獲利

2019-09-16 14:30

中油下周油價啟動緩漲機制？95汽油超過30元是關鍵

2019-09-16 17:51

SEMI示警：明年半導體市況 沒預期樂觀

2019-09-16 23:45

新台幣連8升 創近2個半月高點

2019-09-16 19:28

陸全面取消QFII限制 顧立雄：象徵意義大於實質意義

2019-09-16 16:14

金控集團海外獲利 大爆發

2019-09-17 00:35

納智捷不畏人事地震 新URX車款第4季上市

2019-09-16 14:45

南港房價創新高！新建案「世界明珠」單坪上看150萬

2019-09-16 15:23

君悅自助餐凱菲屋 下月起漲價開第一槍

2019-09-17 01:17

河靜鋼廠11月鋼價大跌 中鋼獲利恐受拖累

2019-09-17 01:25

國際旅客遊中南部 觀光局攜高鐵推兩人同行一人免費

2019-09-16 16:30

裕隆城不是第一個打退堂鼓的案主 名師作品難度高

2019-09-17 11:23

台面板業第一！群創蟬聯道瓊永續世界、新興市場雙指數

2019-09-16 14:59

減薪10％也不後悔 藥師走出白色巨塔轉戰電商

2019-09-16 15:25

壽險大咖：百億保險金 早就列為準備金

2019-09-17 00:39

越鋼盤價跳水 衝擊年底旺季

2019-09-17 01:25

西門子歌美颯首座歐洲境外機艙組裝廠 落腳台中港

2019-09-16 20:37

台幣連八升 一度重返30關

2019-09-16 23:38

納智捷URX亮相 Q4上市

2019-09-17 01:25

調查：高達72％新創業者 目前尚無營收

2019-09-16 19:56

沙國產油大減 台塑化：國內絕不會缺油

2019-09-16 12:43

裡子、面子、未來 杜書伍要蓋經典建築

2019-09-16 14:45

熱錢流入 台幣一度重返30字頭

2019-09-17 01:17

近半數上班族希望跨足電商 盼月薪超過5萬元

2019-09-16 14:55

買股減資列報虧損 二個提醒

2019-09-17 00:33

林恩平：鏡頭需求有增無減

2019-09-16 23:30

日月光攻5G商機 火力全開

2019-09-16 23:30

兩億元標下彰化高鐵產專用地 台商回流購地現象浮現

2019-09-17 11:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top