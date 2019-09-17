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SEMI：半導體市場明年估成長5~7% 庫存調整年初完成

2019-09-17 12:00經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

國際半導體產業協會（SEMI）產業分析總監曾瑞榆指出，今年半導體市場面臨庫存水位較高、需求比原先預期弱的情況，再加上美中和日韓貿易戰等三大因素影響，曾瑞榆認為，全球半導體庫存調整需延續到今年下半年，並預估明年年初半導體庫存水位才會回到正常水準，他並看好明年半導體市場可望成長5%至7%。

從應用面來看，曾瑞榆指出，今年整體iPhone出貨應不會超過去年，另外，受貿易戰影響，華為為脫離美系供應鏈，部分台廠在接單上雖有機會受惠，不過華為下半年在部分零組件採購上，仍有些風險，仍可能偏向保守。

此外，先前維持缺貨中央處理器（CPU），預料在今年下半年之後，未來缺貨狀況可逐步趨緩，今年車用和工業用需求也不如先前預期強勁。

再觀察記憶體市場的變化，價格方面，曾瑞榆預期，第3季NAND型快閃記憶體和固態硬碟（SSD）價格持穩，第4季可望出現反彈，預估明年上半年NAND快閃記憶體投資可望復甦，不過DRAM投資要到明年年中之後回溫。

至於今年下半年，目前看來行動記憶體價格可能持續下滑，伺服器記憶體看來下滑趨勢和緩，客戶端庫存調整持穩。

此外，在半導體設備投資來看，今年以來統計到7月底為止，北美和台灣是全球二大市場投資金額較去年成長超過三成和接近五成，主要是在7奈米的先進製程投資，其中台灣是今年全球最大的設備投資市場，不過中國可能在明年超越位居第一。

展望今年下半年到明年半導體產業趨勢，曾瑞榆預期，今年下半年可望逐季或逐月回溫，明年可望回溫5~7%左右，強度要看貿易戰進展和記憶體市況。

快閃記憶體半導體貿易戰

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