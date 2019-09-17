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iPhone11大陸狂銷 天貓開賣1分鐘銷售破人民幣億元

2019-09-17 11:25聯合報 記者林則宏╱即時報導

依然不支持5G的新一代iPhone在大陸市場意外熱賣。蘋果9月11日發布三款iPhone新機：iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max。上周五（13日）三款新機在大陸展開預售後，在知名電商、天貓開售當晚，1分鐘內就賣出人民幣逾億元，Phone11預售首日在天貓的銷售比iPhoneXR大幅成長335%。

據上海《第一財經》與《澎湃新聞》報導，由於價格低於去年的iPhone XR，加上有新顏色可供選擇，使得iPhone 11系列在大陸市場的銷售超乎預期。中國大陸是僅次於美國，iPhone在全球的第二大市場。

澎湃新聞稱，另一家大型電商、京東13日20:01正式展開預售後，僅5分鐘，iPhone 11 Pro系列新機就宣告售罄，iPhone 11系列整體預售量比去年同期增長480%。最受大陸「果粉」歡迎的依次為：iPhone 11 Pro 暗夜綠色、iPhone 11 黑色、iPhone 11 紫色。

天貓則表示，iPhone 11系列新品13日晚8時預售當晚，立即有數百萬名消費者湧入天貓，1分鐘成交就破人民幣億元。其中iPhone 11 Pro 暗夜綠數度被搶空，天貓蘋果官方旗艦店連夜補貨四次。

天風國際分析師郭明錤在其最新研究報告中指出，新色需求明顯較強。iPhone 11 Pro的暗夜綠色、iPhone 11的綠色與紫色，發貨日期均約需二到三周或更長。

iPhone11在大陸的售價為人民幣5,499元起，比去年的iPhone XR起售價6,499元整整低了人民幣1,000元（約新台幣4,600元）。

蘋果在推出iPhone新機的同時，舊款iPhone也開始降價。蘋果官網顯示，去年推出的iPhone XR起售價已從人民幣6,499元降至4,799元。

澎湃新聞指出，蘋果目前還提供「以舊換新」服務，即回收舊款以獲得相應的新機折扣，並提供分期付款選擇，這些措施一定程度降低了新iPhone的購買門檻，有助於提振iPhone早前在大陸市場的銷量疲態。

郭明錤預期， iPhone 11在中國市場的需求將較美國強勁。主要原因有三：

一、對於iPhone 6/6s/7使用者而言，iPhone 11是一個好的升級選擇；

二、iPhone 11價格調降，使其售價約是中國1至1.3個月平均薪資，已接近價格「甜蜜點」 。可資對比的是，iPhone XR的價格為中國1.5至1.7個月平均薪資；

三、是24個月免息分期付款方式，降低了採購障礙。

郭明錤因此在報告中上調iPhone 11系列在2019年的出貨量預估至7,000萬至7,500萬部，先前預估值為6,500萬至7,000萬部。

iPhone 11將於本周五（20日）在大陸實體零售店開賣。

因售價較iPhone XR低，加上有新顏色可供選擇，使得iPhone 11系列在...
因售價較iPhone XR低，加上有新顏色可供選擇，使得iPhone 11系列在大陸市場銷量超乎預期。（路透）
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