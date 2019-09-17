Fast500評比開跑 勤業號召科技新銳躍升國際舞台

2019-09-17 09:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



2019年「Deloitte亞太區高科技、高成長500強」徵件評選活動今（17）日開跑，「Deloitte亞太區高科技、高成長500強」評比推行多年，今年已邁入第18屆，早已是亞太區高科技業的年度盛事，榜單的更迭不僅透露出高科技產業的發展趨勢，更是觀察新創科技發展的前哨站，2018年台灣入榜企業共有91家，入榜企業家數居亞太區第二。

勤業眾信高科技、媒體與電信產業負責人陳明煇會計師表示，近年全球經濟成長動能落在亞太區域，尤以中國表現最為亮眼，由於擁有龐大的市場機會及其資本市場對新創產業的支持態度，中國六度蟬聯「入榜家數最多」的寶座。

入選亞太前十的中國企業，其服務多數為通訊、軟體與媒體相關產業，突顯出數位消費的廣大潛在商機，行動與娛樂更將成為中國企業的重要成長動能。

2019年「Deloitte亞太區高科技、高成長500強」評比，除挖掘極具潛力的產業新星、協助提升企業能見度外，也有助台灣高科技業者凝聚與同業間的產業能量。

陳明煇指出，2018年台灣Fast 500冠軍「伊雲谷」搭上了企業轉型及雲端服務導入的趨勢，達成三年營業額成長3,007%的佳績；今年亦開始布局5G 及物聯網等應用，並於近期送件申請預計明年初上櫃。

2017年的台灣區冠軍「神盾」專注於螢幕下指紋辨識技術，目前已成功打進數家智慧型手機品牌，其營收成長率已連續三年維持高水準表現。