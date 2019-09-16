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號外！ 郭台銘不選總統 「對不起，讓你們失望了」

郭台銘不選了 國民黨：堅信郭董關鍵時刻做出最佳抉擇

郭台銘深夜聲明：不參與2020總統大選

2019-09-16 23:10經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

鴻海創辦人郭台銘今日深夜拋出震撼彈，宣布不參與2020總統大選連署。聲明全文如下：

人生充滿著各種大大小小的決定。

有些決定很容易，有些決定很困難。

我一直在思考：什麼是真正的承擔？

一肩挑起是承擔？又或者，放下才是真正的承擔？

我參選總統的初衷，是希望能夠帶領台灣社會齊心拼經濟，但投身選戰以來，我看到的卻是一些政治人物為了私利，挑起階級、仇恨、對立等民粹，那麼，這些會因為我義無反顧的挑起責任而終結嗎？抑或是需要我放下才可能拉回走偏的旋律呢？

不是因為任何人的勸說與影響，而是因為我再三思考之後，希望讓社會在關注國家領導人的選擇時，能夠回歸理性思考與政策層面的討論，於是，我決定不參與2020連署競選總統。

也因此，我要向期盼我出來參選的好朋友們深深一鞠躬，表達我最誠摯的歉意：「對不起，我讓你們失望了！」

我知道這個決定會讓很多支持者難以接受，雖然參與政治到現在才短短的時間，但大家的熱情我都感受到了，尤其，當我聽到一些支持者即使遭到言語霸凌也仍

然堅定支持我時，更是讓我感到心疼與感謝。

因此，我除了要對支持者表達最誠摯的歉意之外，也要對大家說聲「謝謝你們」，感謝大家一直以來對我的支持與愛護。

這幾個月來，我有機會能夠跟各行各業的朋友接觸、談心，讓我更清楚知道能夠為眾人服務是一件快樂又有意義的事情，因此，雖然不參與總統選舉，但並不表示我放棄參與政治事務。我會持續積極推動我所提出的政策，也期盼能夠有更多有理念的朋友願意一起為台灣繼續努力，讓台灣有著和平、安定、經濟與未來。

而這陣子以來，無論是對我的抨擊，或是對我的肯定，我也都會或反省、或珍惜的，將這些化為我人生路上更豐富的養分。

我依然是永遠的中華民國派。

當中華民國需要郭台銘的時候，郭台銘永遠都在。

鴻海
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