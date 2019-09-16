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調查：高達72％新創業者 目前尚無營收

2019-09-16 19:56經濟日報 記者程士華╱即時報導

有高達72%業者目前尚無營收，或雖有營收卻仍在虧損。 聯合報系資料照片
有高達72%業者目前尚無營收，或雖有營收卻仍在虧損。 聯合報系資料照片
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資誠（PwC）聯合會計師事務所今（16）日發布《2019台灣新創生態圈大調查報告》，調查400多家新創事業，發現有高達72%業者目前尚無營收，或雖有營收卻仍在虧損；新創業者自評營收欠佳的緣由，最主要包括先期研發成本過高、缺乏有效商業模式、相似產品競爭者太多等三大原因。

《2019台灣新創生態圈大調查報告》調查時間為2019年3月4日至6月24日，取得線上問卷有效樣本線上問卷調查取得有效樣本412份，其中271份已登記成立公司；另包括對24位北中南台灣新創團隊、領域專家進行深度訪談。

調查結果發現，竟有19%新創企業今年尚未有營收，53%有營收但仍虧損中，僅28%已有營收且獲利，資誠會計師黃世鈞分析，除了市場景氣因素，新創企業營收不如預期的原因，主要可以歸究於創業者對成本概念、財務管理能力、市場了解程度不足等問題，創業者透過強化自身能力或者團隊，可說是平衡商業經營的必備能力。

調查發現，新創企業對於近二年新創相關政策態度正面，尤其對於政府致力於完備法規環境，有64%受訪者表示有感；對於未來政策，業者期待政府能夠持續開發多元資金管道、提供新創租稅優惠，並協助對接國際市場的資源。

調查發現，有78%受訪者認為國際化發展是未來三年內的主要目標，48%受訪者透露對中國市場的興趣、46%受訪者則將茅頭指向東南亞與印度市場、35%受訪者的目標是北美市場。資誠表示，相較於2018年調查結果，新創業者對熱度略有降溫，但是對北美市場的興趣增幅最大，增加25個百分點。

資誠創新創業服務執行長羅沁雯表示，新創如果有心往國際化發展，應大幅提前準備期程並制定務實的策略時間表，在全球化佈局戰略中，更不可輕忽專利智財保護、競爭者動態觀察與市場需求研究等不同層面的問題。

羅沁雯表示，新創的成長發展從0到1、從1到100都有不同的需求，生態圈的資源，不論是創業教育或者育成加速，應從過去的各自發展，走向橫向聯繫與合作，讓資源能準確對接不同發展階段的需求，相信這會是創業生態系引頸期盼的方向。

營收創業
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