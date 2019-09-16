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遠傳智慧音箱再進化 家電也可以聲控

2019-09-16 17:45經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

遠傳電信宣布愛講智慧音箱再進化，將擴大智慧家庭連網支援，搭配「surco雲端家電遙控」，透過智慧連網設備讓傳統家電升級，串接智慧家電大廠。

遠傳表示，根據eMarketer美國2018年智慧音箱使用者調查，有34%的智慧音箱用戶，使用音箱來控制家中的智慧家庭設備，包括各式家電控制、安全及監控設備等。

近年國際大廠蘋果、亞馬遜、Google，大陸廠商小米、獵豹行動也推出音箱，台灣電信業者遠傳及中華電信也搶進智慧音箱商機。法人認為，智慧音箱近年銷售快速成長，但過了第一波熱潮，最終支撐銷售關鍵將是智慧音箱與各種服務的生態系串聯。

遠傳近年深耕「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網），佈局5G與新經濟數位服務發展，瞄準消費者需求，遠傳愛講智慧音箱除已經支援生活資訊、天氣及音樂等功能，更擴大智慧家庭連網支援。

遠傳表示，使用語音控制智慧家庭裝置是消費者最期待的功能之一，但台灣智慧音箱用戶的智慧家庭控制應用比例偏低，可能原因包括可支援家電品牌及品項數少、串接穩定性及購置智慧家電費用高等疑慮。

遠傳表示，「surco雲端家電遙控」內建整合5,000個以上家電廠牌，能支援紅外線家用電器品項數超過100萬，是目前市面上支援品項數最多的家電遙控設備，遠傳愛講智慧音箱的語音控制功能，搭配「surco雲端家電遙控」，即可將家中多數現成的紅外線遙控家電升級為聲控家電，只要動口就能便利控制冷氣、電視、機上盒、電風扇、掃地機器人、吸頂燈、音響等各式家電。

此外，遠傳表示，遠傳愛講智慧音箱也與智慧家電大廠串接，在直營、加盟門市銷售由世界第二大、台灣最大的掃地機工廠松騰實業研發製造「JING WIFI 智慧掃地機器人A3/A6+」，並將逐步設置產品體驗區，未來只要動口，掃地機器人就會出動打掃。

遠傳電信
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