台面板業第一！群創蟬聯道瓊永續世界、新興市場雙指數

2019-09-16 14:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



群創架設太陽能板自主發電。群創／提供 分享 facebook 群創光電今（16）日宣布，再獲選2019年「道瓊永續世界指數（DJSI World Index）」及「道瓊永續新興市場指數（DJSI Emerging Markets Index）」，評鑑成績為台灣面板業第一，肯定群創落實企業社會責任的成果。

今年道瓊永續世界指數成分股中，群創於所屬的電子設備儀器原件組（ITC Electronic Equipment, Instruments & Components）的 21個評估議題中，取得多項最高評分包括:：經濟構面的政策議和（Policy Influence）、環境面向的環境報告（Environmental Reporting），社會面向的人力資本發展（Human Capital Development）及人權（Human Rights），整體成績表現卓越，備受肯定。

群創董事長暨執行長洪進揚表示，群創經營團隊與國際接軌，重視公司治理及資訊透明，透過企業社會責任報告書揭露與溝通利害關係人重視的議題，呈現經濟、社會、環境綜合績效。群創以「加值化、多元化、平台化」為重點經營方向，並落實社會責任與經營策略的結合，積極攬才與留才，推展智能供應鏈，深耕研發技術，提升製造產品量能，以維持優勢競爭力。除致力健全營運管理績效外，我們持續致力與各利害關係人共存共榮，是群創努力不停歇的永續目標。

群創將環境永續貫徹到企業營運當中，以綠色低碳為企業社會責任目標，平衡經濟、環保與社會的發展。群創持續推動製程溫室氣體減量，並宣示2025年FCs減量目標，以2016年TFT製程FCs單位面積排放強度為基準，挑戰2025年TFT製程FCs單位面積排放強度將削減30%，維持在全球面板與科技業中扮演環保領頭羊的重要角色。

為呼應聯合國永續發展目標SDG14 -保護及維護海洋資源，2019年G20峰會共識-2050年海洋塑膠垃圾歸零，以及台灣環保署10年(2030年)逐步禁塑計畫，群創推廣實行「FUN心減塑．擇善而行」活動，自今年9月1日起全廠區不提供塑膠吸管、塑膠餐具、塑膠袋的使用，徹底由源頭減塑做起，群創全員共同參與，一年將可減用320萬支塑膠吸管，足足繞地球640圈，等於減少高達2.5噸廢塑吸管，以實際生活行動降低塑膠垃圾對海洋環境的危害。