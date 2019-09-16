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台灣前七月光學鏡頭出口12.1億美元 首度超越日本

2019-09-16 13:15經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

光學鏡頭廣泛應用在相機、智慧型手機、電腦、汽車及監視器等產品，我國業者具高端技術優勢，帶動我國光學鏡頭產值近五年多維持在600億元以上，且今年前七月光學鏡頭出口12.1億美元，首度超越日本。

經濟部統計處說明，我國光學鏡頭業者因具技術領先優勢，致出口成長快速，2012年至2018年平均成長率為14.4%，且今年1至7月出口12.1億美元，首度超越日本之11.6億美元。

日本雖為全球光學鏡頭出口大國，但近年出口總值逐年遞減，2012年至2018年平均成長率為-4.8%，今年1至7月更是年減13.6%；南韓2012年至2018年平均成長率為3.4%，今年1至7月年增0.2%。

我國光學鏡頭以出口為導向，外銷比率超過九成，今年1至8月我國光學鏡頭出口14.6億美元，年增9.6%。

按出口地區觀察，中國大陸及香港為我國光學鏡頭主要出口市場，占比將近七成居首，銷往越南占16.5%次之；與2012年相較，2018年對越南出口占比增加18.3個百分點最多，主因國際資訊電子業者前往越南投資設廠，帶動我國光學鏡頭出口至越南明顯成長。

不過，對日本出口僅占6.8%，且去年大減33.5個百分點，主因對日出口以相機應用為主，近年隨智慧手機崛起，相機鏡頭需求大幅減少所致。

經濟部統計處並指出，近期智慧型手機進入成長高原期，但受惠高階智慧型手機漸朝多鏡頭發展，加上車用鏡頭等需求增加，致今年上半年我國光學鏡頭產值316億元，年增13.9%。

早期台灣以生產相機鏡頭為大宗，嗣隨手機搭載數位相機模組且照相功能漸強，逐漸取代相機，致行動裝置鏡頭占光學鏡頭總產值比重大幅攀升，由2012年的45.5%，攀至今年上半年占比已超過八成。

另外，就各國光學鏡頭在中國大陸及香港的進口市場觀察，我國市占率在今年1至7月為47.6%居冠，日本占25.4%居次，南韓占6.8%居第三位；與2012年比較，我國市占率大幅提高33.6個百分點最多，越南亦提高4.9個百分點，其餘主要國家皆減少，又以日本減20.7個百分點最多。

我國光學鏡頭業者因具技術領先優勢，致出口成長快速，2012年至2018年平均成長...
我國光學鏡頭業者因具技術領先優勢，致出口成長快速，2012年至2018年平均成長率為14.4%，且今年1至7月出口12.1億美元，首度超越日本之11.6億美元。圖／經濟部提供
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光學鏡頭國光
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