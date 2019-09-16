Q2全球NB組裝 仁寶蟬聯龍頭

2019-09-16 13:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



根據IDC（國際數據資訊）全球筆記型電腦組裝產業季報（Worldwide NB PC ODM QView）的最新研究結果顯示，2019年第二季在英特爾處理器缺貨狀況緩解，以及品牌廠商備貨訂單的挹注下，全球筆記型電腦組裝（ODM/EMS）產業的出貨量較前一季大幅成長11.4％，達到3,970萬台。

在前5大專業代工廠中，仁寶的筆記型電腦組裝出貨量維持全球第一的排名，而排名第二名的廣達則是客戶群最為廣泛的組裝廠。

IDC全球專業代工與顯示產業研究團隊研究副總監徐美雯指出，「2019年第二季部分筆記型電腦品牌廠商為了避免受到美國關稅的影響而準備額外的庫存。且中美貿易戰亦迫使銷往美國市場的筆記型電腦移往中國境外生產，這使得原本高度集中在中國製造的全球筆記型電腦產品之生產聚落，往台灣與東南亞國家遷移。」

在2019年第二季台灣筆記型電腦組裝產業出貨量占全球出貨量的82.3％，廠商的生產地點集中在中國。 在前5大專業代工廠中，仁寶的筆記型電腦組裝出貨量維持全球第一的排名，而排名第二名的廣達則是客戶群最為廣泛的組裝廠。

展望2019年下半年，受美中貿易戰影響全球筆記型電腦市場需求的不確定性增加；加上中國境外新的製造工廠將陸續於年底前量產，先前備貨的庫存需要時間去化，因此IDC預期全球筆記型電腦組裝產業的出貨量雖在第三季仍維持成長，但預期第四季將微幅下滑。