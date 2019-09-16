美中貿易戰衝擊 NB產業聚落遷移

2019-09-16 12:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



根據IDC（國際數據資訊）全球筆記型電腦組裝產業季報(Worldwide NB PC ODM QView) 的最新研究結果顯示，今年第2季在英特爾處理器缺貨狀況緩解，及品牌廠商備貨訂單的挹注下，全球筆記型電腦組裝(ODM/EMS)產業的出貨量3,970萬台，季增11.4%。

IDC全球專業代工與顯示產業研究團隊研究副總監徐美雯指出，第2季部分筆記型電腦品牌廠商為避免受到美國關稅的影響而準備額外的庫存。且中美貿易戰也迫使銷往美國市場的筆記型電腦移往中國境外生產，使得原本高度集中在中國製造的全球筆記型電腦產品的生產聚落，往台灣與東南亞國家遷移。

今年第2季，台灣筆記型電腦組裝產業出貨量占全球出貨量的82.3％，廠商的生產地點集中在中國。 在前5大專業代工廠中，仁寶的筆記型電腦組裝出貨量維持全球第一的排名，排名第二名的廣達則是客戶群最為廣泛的組裝廠。

展望下半年，受中美貿易戰影響全球筆記型電腦市場需求的不確定性增加；加上中國境外新的製造工廠將陸續於年底前量產，先前備貨的庫存需要時間去化，因此IDC預期全球筆記型電腦組裝產業的出貨量雖在第3季仍維持成長，但預期第4季將微幅下滑。