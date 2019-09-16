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全球筆電第2季出貨量 台灣占82.3% 仁寶排名第一

2019-09-16 11:45經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

IDC（國際數據資訊）今天表示，2019年第二季在英特爾處理器缺貨狀況緩解，以及品牌廠商備貨訂單的挹注下，全球筆記型電腦組裝(ODM/EMS)產業的出貨量較前一季大幅成長11.4％，達到3,970萬台。

IDC全球專業代工與顯示產業研究團隊研究副總監徐美雯指出，2019年第二季部分筆記型電腦品牌廠商，為了避免受到美國關稅的影響而準備額外的庫存。且中美貿易戰，亦迫使銷往美國市場的筆記型電腦移往中國境外生產，這使得原本高度集中在中國製造的全球筆記型電腦產品之生產聚落，往台灣與東南亞國家遷移。

在2019年第二季，台灣筆記型電腦組裝產業出貨量占全球出貨量的82.3％，廠商的生產地點集中在中國。 在前五大專業代工廠中，仁寶的筆記型電腦組裝出貨量維持全球第一的排名，而排名第二名的廣達則是客戶群最為廣泛的組裝廠。

展望2019年下半年，受中美貿易戰影響全球筆記型電腦市場需求的不確定性增加；加上中國境外新的製造工廠將陸續於年底前量產，先前備貨的庫存需要時間去化，因此，IDC預期全球筆記型電腦組裝產業的出貨量雖在第三季仍維持成長，但預期第四季將微幅下滑。

筆記型電腦IDC
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