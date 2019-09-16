出口首度超越日本！ 一張表看懂台灣光學鏡頭崛起

2019-09-16 11:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



光學鏡頭廣泛應用在相機、智慧型手機、電腦、汽車及監視器等產品，台灣業者深具高端技術優勢，帶動我國光學鏡頭產值近五年來維持在600億元以上，今年前7月出口值甚至首度超越日本。

經濟部指出，隨著手機搭載數位相機模組，逐漸取代傳統相機，行動裝置鏡頭占光學鏡頭總產值比重由2012年的45.5%，大幅攀升至今年前6月的81.9%。

儘管智慧型手機邁入成長高原期，但受惠高階智慧型手機朝向多鏡頭發展，加上車用鏡頭等需求增加，今年前6月我國光學鏡頭產值達316億元，仍較去年同期增加13.9%。

經濟部表示，日本為全球光學鏡頭出口大國，然而近年出口總值逐年遞減，2012年至2018年平均成長率為-4.8%，今年前7月年減13.6%；台灣光學鏡頭業者具有技術領先優勢，以致出口成長快速，2012年至2018年平均成長率為14.4%，今年前7月出口12.1億美元，更是首度超越日本的11.6億美元。

根據統計，台灣光學鏡頭外銷比率超過九成，按出口地區觀察，又以銷往中國大陸及香港為主，占68.4%居首，銷往越南占16.5%次之。

相較於2012年，去年對越南出口占比增加18.3個百分點最多，主因國際資訊電子業者前往越南投資設廠，帶動我國光學鏡頭出口至越南明顯成長；對日本出口僅占6.8%，劇減33.5個百分點，主因對日出口以相機應用為主，近年隨著智慧手機崛起，相機鏡頭需求大幅減少。

觀察各國光學鏡頭在中國大陸及香港進口市場，今年前7月台灣市占率為47.6%居冠，日本占25.4%居次，南韓占6.8%位居第三。