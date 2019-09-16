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宅男行不行？美喜劇如何爆破社會不平等

貿聯布局高速傳輸線材有成 年底可望再傳喜訊

2019-09-16 10:53經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

連接線材大廠貿聯-KY（3665）布局高速傳輸年底可望再傳喜訊，在5G即將商轉，電信運營商與雲端業者對於資料中心需求大增，帶動大規模網路型資料中心的興起，貿聯瞄準400G資料中心切中客戶需求，第四季可望再獲一客戶認證通過，最快2020上半年開始出貨並貢獻營收，大啖資料中心龐大商機。

日前Google加碼台灣，選定台南科技工業園區布建第二座資料中心，顯見因應5G、AI世代來臨，資料中心需求與日俱增，尤其5G實現萬物聯網，更寬的頻寬、更強大運算的雲端儲存，對高速資料傳輸線束的需求也大幅增加，貿聯早先看準高速傳輸商機，持續發展雲端儲存所需的主動式光纖纜線、直連銅纜，以因應未來雲端儲存的需要。

而貿聯400G QSFP-DD DAC高速傳輸線材即瞄準資料中心龐大商機，該產品為高密度8通道解決方案，並設計成與76腳位連接器形成互連系統，可運行高達25 Gb／s NRZ 調變或56 Gb／s PAM4 調變，提供高達400 G匯集頻寬，由於產品高速性能、穩定度高，性價比優於競爭者，因而先前已獲得美系客戶認證並採用。

今年年底前可望再獲一大客戶採用，第二季已送樣客戶進行產品認證，預料在高階伺服器需求和資料中心建置有增無減之下，貿聯在高速傳輸相關商可望於2020年開始發酵，法人預期可望出現倍數成長。

貿聯董事長梁華哲（報系資料照）
貿聯董事長梁華哲（報系資料照）
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