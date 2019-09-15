日月光、台達獲DJSI產業領導者 台灣入選企業增至23家

2019-09-15 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 黃昭勇 ╱即時報導



美國道瓊永續指數（DJSI）最新結果出爐，台灣入選DJSI企業增至23家，其中，日月光連續四年獲選「半導體及半導體設備產業」領導者，台達電再度獲選為「電子、設備與零組件」產業領導者，雙創佳績。

道瓊永續指數於1999年推出，由RobecoSAM與S&P Dow Jones公司共同發行，是全球第一個企業永續評比指標，也是全球最具公信力的永續評比之一。

日月光是全球首家半導體封測業連續四年獲產業領導者紀錄，日月光投控也是連續四年入選英國富時社會責任新興市場指數，並成為湯森路透全球百大技術領袖。日月光投控董事長張虔生表示，日月光深切瞭解利害關係人及國內各界對日月光的期待，該公司支持聯合國永續發展目標（UN SDGs），並列入企業永續管理的長期目標。

張虔生指出，日月光除積極使永續文化在組織內部擴散，並規劃長期的永續藍圖，將「低碳使命、循環再生、社會共融、價值共創」四大永續策略，落實在營運管理上，透過再生能源的開發與智慧電網的建置，實現低碳使命，為實踐企業社會責任盡最大努力。

台達永續長周志宏表示，台達以電力電子核心技術，持續開發更具環保效益的產品及服務，力行節能減碳，並充分揭露環境、社會、治理面向的目標與績效。他說，台達2019年在DJSI評比的創新管理、環境報告與社會報告獲得滿分，並在重大性、風險與危機管理、行為準則、產品責任、企業公民與公益等五個項目位居全球電子設備產業最高分，兼顧經濟、環境，以及社會面發展，再度獲得產業領導者。

周志宏強調，台達關注氣候變遷議題，在2017年通過科學減碳目標倡議組織（SBTi）的審核，提出以2014年為基準年，2025年碳密集度下降56.6%的目標，成為台灣第一家、全球第87家通過審核的企業。他說，透過內部致力推動廠區節能1,846個方案，2018年再生能源使用比率提高至22%，再加上購買國際再生能源憑證，2018年即達成碳密集度下降16.8%的成果。