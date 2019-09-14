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宏碁上半年坐穩電競螢幕第一大品牌 出貨年增兩位數

2019-09-14 12:10經濟日報 記者謝艾莉╱即時報導

宏碁（2353）積極擴大電競螢幕市占率，宏碁數位顯示事業總經理簡慧祥表示，上半年宏碁電競螢幕維持全球市占率第一水準，整體電競螢幕市場維持兩位數成長，宏碁表現優於產業平均。

簡慧祥指出，電競螢幕產品觀察，宏碁可以說是業界提供最完整的產品線，目前電競螢幕占整體螢幕比重約5%，預估明年起IGZO螢幕技術的面板將成為主流，並成為電競螢幕採用的面板技術。

面對美中貿易戰，簡慧祥說明：「沒辦法，大家都遇到。」已與供應鏈進行中國大陸以外的生產計劃，目前美國市場占比約三成，現在也正進行成本的評估，若關稅太高、以轉移生產地的方法還是無法解決成本過高的問題，還是只好漲價來因應。

根據TrendForce光電研究（WitsView）調查顯示，電競螢幕（WitsView定義為刷新率Frame rate100Hz以上）2018年出貨量約達540萬台，相較2017年成長112%。由於液晶監視器品牌廠商持續擴大布局電競產品，加上後進品牌陸續加入，預計今年電競螢幕出貨將持續大幅成長，年出貨上看790萬台，年成長率46%。

宏碁近期於柏林推出C250i可攜式LED無線投影機，無需底座、可支援多角度投影，且具備世界首創自動直立投影模式，讓使用者隨時隨地輕鬆分享智慧型手機的內容。同時具備高解析度、電池續航力佳與整體易用性高等多項優點。

簡慧祥指出，Acer C250i體現宏碁一直以來在投影機市場的創新力，創新的多角度投影，不但使投影裝置無需底座或三腳架，首創的自動直立投影模式，更是為分享智慧手機內容而生。簡慧祥看好攜帶型投影機每年持續雙位數成長。

宏碁數位顯示事業總經理簡慧祥。 記者謝艾莉／攝影
宏碁數位顯示事業總經理簡慧祥。 記者謝艾莉／攝影
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螢幕電競宏碁
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