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遭轟「毀一盤好棋」 韓國瑜競辦：楊秋興該憂憤的是自身氣度

邊烤肉邊預購！iPhone 11「夜幕綠色」最久要等20天

2019-09-13 21:31經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

今天是中秋節，不少家戶都在烤肉、賞月，蘋果官網今天晚上8點起展開預購，每個顧客限量購買兩部iPhone 11，將在20日開賣當天陸續到貨，果迷也邊烤肉邊預購，預購一小時後，最搶手的iPhone 11 Pro「夜幕綠色」則要到10月2日到9日才能到貨，需等上13天，iPhone 11 Pro Max的64GB版本「夜幕綠色」一樣要等到10月2日到10月9日，最久要等上20天。

蘋果官網預購開始一小時後，iPhone 11售價約26,900元，白色、黑色、黃色、紫色的64GB版本都可以順利在20日到貨，綠色跟紫色則需等到25到27日才能到貨。

iPhone 11 Pro售價自35,900元起，預購開始半小時後，銀色、金色可以順利在20日到貨，太空灰要等到25日到27日，最搶手的「夜幕綠色」，則需等到10月2日才有貨。

iPhone 11 Pro Max售價自39,900元起，蘋果官網預購開始半小時後，64GB的銀色、金色跟太空灰可順利在20日到貨，最搶手的「夜幕綠色」，不管是64GB、256GB及512GB都等到10月2日到10月9日。

售價高達52,400元的iPhone 11 Pro Max 512GB最高等級版本，最搶手的「夜幕綠色」的512GB版本需等到25日至27日，64GB、256GB要要等到10月2日到10月9日。

業者分析，蘋果每年預購都會針對消費者需求預估，今年到貨狀況應該正常，但夜幕綠色因為是新色，所以全球貨量都偏少，也成為目前最搶手的顏色。

iPhone 11 Pro Max4GiPhone
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