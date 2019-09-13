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北美區塊鏈開發商Dapper Labs募資　AppWorks參與

2019-09-13 16:21經濟日報 記者彭慧明╱即時報導

Dapper Labs (以加密貨幣以太幣交易的虛擬貓咪休閒遊戲CryptoKitties 的開發商) 於台北時間昨晚深夜，發佈近期完成最新一次1,100萬美元的募資。台灣本土新創創投AppWorks 也宣布參與這輪募資，這同時也是 AppWorks 在北美地區的第一個區塊鏈投資案。

Dapper Labs因開發 CryptoKitties (謎戀貓) 一炮而紅，近期並與 NBA 合作推出區塊鏈收藏品遊戲平台 NBA Top Shot 。完成募資同時也宣布開發可滿足 DApp 擴容、可應用在娛樂與遊戲等領域的區塊鏈公鏈 Flow。運用 Flow 可以創造的消費者體驗包括：音樂創作者可以利用加密貨幣，為粉絲提供全新的音樂體驗；遊戲可獎勵玩家充值，並開發讓用戶可跨越虛實環境的身份與資產；針對全球體育迷提供可驗證、官方限量版的數位紀念品即時交易。

本輪投資由 Andreessen Horowitz 的加密貨幣基金領投，新加入的投資機構包括 Accomplice、AppWorks、Autonomous Partners 和華納音樂集團 (Warner Music Group)，以及現有投資機構 Union Square Ventures、Venrock、Digital Currency Group、Animoca Brands、SV Angel、Version One 與 CoinFund 等。本輪的個人投資人則包括 Zynga 前執行長 Don Mattrick、《The Business Blockchain》作者 William Mougayar、James and Glenn Hutchins 與 Nanon de Gaspe Beaubien-Mattrick 等。

對台灣甚至亞洲區塊鏈產業而言，另一個值得一提的重點，則是 Dapper Labs 正式成為 AppWorks 在區塊鏈領域的第一個北美投資案。

由於 Flow 是針對滿足 DApp 大幅度擴容所需而設計的全球網絡，亞洲的市場潛力，自然不能忽視。Dapper Labs 執行長 Roham Gharegozlou 說，亞洲擁有許多全球一流的消費性科技與遊戲開發者，希望確保 Flow 能滿足他們的需求。

AppWorks 主導這次投資案的合夥人劉侊縈指出，參考過往 Internet 的發展歷史，可發現滿足消費者的娛樂需求，是網路初期最重要、最蓬勃發展的應用之一，類似的歷程，也將發生在區塊鏈的發展上。Dapper Labs 團隊過往的資歷，已證明他們能用區塊鏈的技術，為全球遊戲產業挹注豐沛的創新能量，期待透過這次的合作案，能為亞洲以及 AppWorks 的新創生態系，串連起 Dapper Labs 的經驗、Flow 的技術以及全球遊戲及娛樂應用的開發社群，一起創造更大的商機與前景。

Dapper Labs 目前已完成超過 4,000 萬美元的融資，著名投資者包括 Andreessen Horowitz、Union Square Ventures、Venrock、GV (前身為Google Ventures)，以及 Dreamworks、Reddit、Coinbase、Zynga、AngelList 等知名企業的創辦人。

區塊鏈加密貨幣募資
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