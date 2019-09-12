宏達電高階VR新品10月開賣 Q4營運喊衝

2019-09-12 20:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



宏達電（2498）宣布高階虛擬實境（VR）裝置VIVE Cosmos將於今（12）日開放預購，10月3日起於全球市場同步開賣，宏達電看好隨著Cosmos上市，可望帶動台灣區第四季銷售成長。

VIVE Cosmos是最新高規電腦驅動PC VR產品，不再需要安裝VIVE定位基地台就能提供更便利且絕佳的體驗經驗。同時，可換式面板模組設計可隨著使用者的需求，調整或擴充頭戴式顯示器的功能。VIVE Cosmos將於9月12日開放預購；10月3日起將於全球市場同步開賣，建議售價為22,900元。

VIVE Cosmos採用2880 x 1700解析度的顯示畫面，其相較於第一代VIVE提升了88%，更帶來了如水晶般清晰的文字與圖像呈現。全新的LCD每個像素均有RGB三原色，讓顏色更加準確、豐富，並大幅減少紗窗效應所帶來的影響。

宏達電台灣區總經理陳柏諭指出，隨著5G服務即將到來，各單位對VR需求、詢問度明顯比去年變強，主要看到虛擬實境在5G上有更多應用。公司在這兩三年教育市場後，市場接受度有明顯提高，以前很多較難、較少接觸的單位，例如台電現在就用VR教育訓練員工。

宏達電VR營收比重目前還是以商用為主，比例超過七成，公司看好隨著新機Cosmos上市，一般消費市場比重可望增加。陳柏諭認為，以往一般消費者會因沒有電腦主機或VR內容不符需求，因此對VR卻步，隨著Cosmos上市，解決消費者痛點，未來B2C比例也可望增加。

據悉，宏達電在今年CES大展上揭曉VIVE Cosmos後，因消費者期待新品上市，讓市場呈現觀望，隨著Cosmos於第4季上市，宏達電內部看好台灣區VR業務可望有較大增長幅度。

值得一提的是，宏達電VIVE Cosmos 支援全新VIVE Reality System（VRS）使用介面，帶來彷彿置身在真實自然的環境，讓 VR 玩家的使用者體驗更加順暢與生活化，惟現階段僅支援COSMOS，未來會推廣到其他產品。