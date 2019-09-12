西門子攜手台德夥伴 力促產業人工智慧共構數位台灣

2019-09-12 19:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



台灣西門子與德國在台協會、德國經濟辦事處及台灣永續能源研究基金會於今日共同舉辦「Smart∞ 2019臺灣永續峰會：以產業人工智慧共構數位台灣」，現場逾200位台德產、官、學、研等出席，會中邀請總統蔡英文和行政院副院長陳其邁蒞臨出席本次峰會，總統蔡英文強調全力支持人工智慧，力促台灣成為智慧國家。

今年主要以「以產業AI打造數位臺灣」、「引領全球卓越：德國產業人工智慧」、「以產業人工智慧實現數位經濟」、「產業人工智慧：邁向數位轉型」四大議題，分別從政府發展人工智慧政策、德國發展產業人工智慧經驗、西門子先進產業人工智慧科技和落實於工業製造、永續能源、城市基礎建設之全球實績，到運用產業人工智慧順利協助台灣數位轉型，進行分享與探討，以加速台灣發展產業人工智慧與實踐。

會中亦發表六項共同宣言，就運用人工智慧科技以加速台灣數位轉型提出實際行動建言。

自德國邀而來的德國聯邦經濟暨能源部局長 Andreas Hartl，是專精於人工智慧及數據經濟領域的專家，從德國實際經驗分享，說明德國政府如何以前瞻性政策，推動產業人工智慧發展，實可做為台灣參考和學習之借鏡。

西門子德國總部董事會董事暨全球營運長暨全球技術長博樂仁，則從西門子發展產業人工智慧的經驗分享，說明西門子將逾170年累積之各領域專業知識與人工智慧結合，為不同產業創造價值並帶來顯著效益，力助台灣產業人工智慧化和人工智慧產業化。

台灣西門子總裁暨執行長艾偉（Erdal Elver）表示，具備深厚的產業人工智慧科技和完善的工業物聯網平台，期與台灣公私部門攜手合作，建立強大的合作夥伴生態系，實現台灣數位轉型。

為力促台灣產業人工智慧的落實以及早能實現數位轉型，主辦單位共同發表了六項核心聲明：

為產業 AI 能創造龐大的商業潛能，促成經濟的永續發展。打造強大的工業物聯網生態系統，為產業 AI 立下基石。AI 能力的培養必須透過教育、訓練與技能發展。研發機構、產業與社會的緊密合作，是打造具競爭力 AI 生態系統的基礎。運用 AI 強化關鍵基礎設施和產業營運的資安。產業 AI 應用能駕馭大趨勢的挑戰，實現智慧城市的願景。