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雲端遊戲興起 將弱化電競PC與遊戲機功能

2019-09-12 18:42經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

繼Google與Microsoft在2019年陸續發表雲端串流遊戲服務後，NVIDIA也在2019年8月宣布，今年底將在Android系統手機推出串流遊戲平台服務。資策會產業情報研究所（MIC）今天表示，過往的雲端串流遊戲。受限於伺服器處理效能及網路傳輸速度，導致市場發展不如預期，但隨著伺服器處理效能提升與5G應用的驅動，吸引愈來愈多廠商投入雲端串流遊戲服務的競局，對目前的遊戲產業生態，即將帶來極大的變化。

雲端串流遊戲的運算工作，是完全交由雲端伺服器執行，所以必須仰賴高效能的伺服器處理能力與網路串流技術，這項需求卻剛好符合雲端服務業者的強項。資策會MIC資深產業分析師許桂芬表示，強大的雲端伺服器處理效能，將取代傳統網路串流遊戲在遊戲裝置執行運算工作的處理模式，未來玩家手中的遊戲裝置，只需要關注能否即時顯示遊戲畫面，所有的運算需求都交給雲端伺服器處理。預期未來的電競PC與遊戲機功能將逐漸弱化，雲端服務提供者很可能取代硬體業者，成為主導遊戲產業發展的主要廠商。

雖然雲端串流遊戲服務，可能成為未來遊戲發展的趨勢，但是根據資策會MIC的觀察，雲端串流遊戲要完全取代目前的遊戲產業生態，還是有一段相當的距離。因為，玩家擁有的網路環境品質，會影響雲端串流遊戲的服務品質。許桂芬認為，除了網路環境外，遊戲內容吸引力、PC玩家的操作習慣，以及雲端串流遊戲付費模式等議題，對於雲端串流遊戲服務業者都是必須優先考量的挑戰。

雲端服務資策會
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