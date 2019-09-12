影／免架設感測基座 宏達電VR新品

2019-09-12 16:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃靖文 ╱即時報導



HTC今(12)日正式公布，新款VR裝置VIVE Cosmos，採用「Inside-out」內向外定位技術，在VR頭盔裝上6顆定位鏡頭，未來在家玩VR，不必再大費周章在客廳裝上感測基座。