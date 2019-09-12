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宏達電VIVE COSMOS預購起跑 10月3日全球開賣

2019-09-12 15:46經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

宏達電（2498）今（12）日宣布全新HTC VIVE Cosmos開放預購，建議售價22,900元，預計10月3日全球同步開賣，全新VIVE REALITY SYSTEM也隨著首度亮相。

宏達電表示， VIVE Cosmos是最新高規電腦驅動PC VR產品，不再需要安裝VIVE定位基地台就能提供更便利且絕佳的體驗經驗。同時，可換式面板模組設計可隨著使用者的需求，調整或擴充頭戴式顯示器的功能。

HTC台灣區總經理陳柏諭表示，「自創立以來，HTC一直不斷致力創造人類更美好生活，在HTC VIVE引領全球進入虛擬實境熱潮之際，依舊不斷的提升，希望重新塑造人們與虛擬世界互動的方式」。

他指出，「VIVE Cosmos無與倫比的全新VIVE Reality System（VRS）使用介面帶來彷彿置身在真實自然的環境，讓 VR 玩家的使用者體驗更加順暢與生活化，而不只是單純的開關應用程式。同時也能打破時間、空間、及人數的限制，真正利用VR突破真實生活的情境，也讓我們看見延展實境的無限應用與可能性」。

宏達電說，VIVE Cosmos是以輕鬆便利、多功能與更高效能品質為設計訴求，來滿足虛擬實境使用者的需求；全新VIVE Inside-out追蹤系統提供簡化的設定，並透過六個影像感測器實現更寬廣、精準的追蹤與控制，讓使用者可以更輕鬆的進入虛擬實境世界。

VIVE Cosmos採用2880 x 1700解析度的顯示畫面，其相較於第一代VIVE提升了88%，更帶來了如水晶般清晰的文字與圖像呈現。全新的LCD每個像素均有RGB三原色，讓顏色更加準確、豐富，並大幅減少紗窗效應所帶來的影響。

獨家100度上掀式設計讓使用者可以在幾秒鐘內於現實和虛擬現實之間轉換，並且不會中斷虛擬實境的體驗。配戴的舒適性與卓越的人體工程學設計讓使用者得以配戴更長的時間進行虛擬實境體驗，搭配耳罩式耳機，更提供身臨其境的聲音。

VIVE Cosmos還相容VIVE無線模組，讓使用者同時也能享受於虛擬實境空間中移動而不受束縛的體驗。 當然少不了最重要的控制器，其全新設計可發揮虛擬實境中的最大功能，並在長時間遊戲過程中提供更舒適的體驗。

全球首款模組化配件亮相，VIVE Cosmos採用可換式面板模組設計，可以說是目前通用性最高的高規VR頭戴式顯示器，搭配即將上市的配件，讓可換式面板模組設計可隨著使用者的習慣與需求，調整及擴充頭戴式顯示器的功能。

第一個正式亮相的模組就是「VIVE Cosmos可替換式追蹤模組（VIVE Cosmos External Tracking mod）」，此模組可以讓使用者持續以VIVE基地台做為追蹤情境的使用，同時充分利用VIVE Cosmos的卓越性能，支援如VIVE Tracker等VIVE生態系中的產品，此模組將會在2020年第1季上市。

虛擬實境VR宏達電
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