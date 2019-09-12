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宏達電VR新品Cosmos 10月3日全球開賣

2019-09-12 15:37經濟日報 記者何佩儒╱即時報導

宏達電（2498）今（12）日公布，推出虛擬實境（VR）新品VIVE Cosmos，今日開放預購，10月3日起於全球市場同步開賣，建議售價為22,900元。Cosmos不用定位基地台就能隨戴隨用，可換式面板模組設計可隨著使用者的需求，調整或擴充頭戴式顯示器的功能。

宏達電台灣區總經理陳柏諭表示，Cosmos全新的Vive Reality System使用介面帶來彷彿置身在真實自然的環境，讓 VR 玩家的使用者體驗更加順暢與生活化，不僅是單純的開關應用程式。同時也能打破時間、空間、以及人數的限制，利用VR突破真實生活的情境。

宏達電指出，Cosmos透過六個影像感測器實現更寬廣、精準的追蹤與控制，讓使用者可以更輕鬆的進入虛擬實境世界。顯示畫面的解析度較第一代Vive提升了88%，可以上掀100度的設計，讓用戶隨時在現實和虛擬現實之間轉換。Cosmos也相容Vive無線模組，讓使用者同時也能享受於虛擬實境空間中移動而不受束縛的體驗。

全新設計的控制器可發揮虛擬實境中的最大功能，並在長時間遊戲過程中提供更舒適的體驗。

宏達電表示，Cosmos採用可換式面板模組設計，搭配即將上市的配件，讓可換式面板模組設計可隨著使用者的習慣與需求，調整及擴充頭戴式顯示器的功能。新的配件包括Cosmos可替換式追蹤模組，此模組可以讓用戶持續以Vive基地台做為追蹤情境的使用，此模組將會於明年首季上市。

Cosmos將於10月3日於全球同步開賣，建議售價為22,900元。即日起至2019年10月3日消費者可在台灣Vive.com和全台HTC 專賣店，以及PCHOME購物、MOMO購物、蝦皮購物及YAHOO購物商城預購Cosmos，並可獲贈免費12個月Viveport INFINITY無限下載訂閱會籍。

圖／宏達電提供
圖／宏達電提供
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