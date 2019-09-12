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郭台銘幕僚 改至國民黨中正區黨部辦退黨

2019-09-12 15:25經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

鴻海（2317）創辦人郭台銘幕僚預計今（12）日16時前往中國國民黨黨部代為辦理退黨程序，相關行程並改至國民黨中正區黨部（中華路一段59號3樓之7）辦理。

永齡教育慈善基金會副執行長蔡沁瑜原先預計代表郭台銘赴中國國民黨八德路中央黨部，後更改至中正區黨部辦理相關手續。

永齡教育慈善基金會副執行長蔡沁瑜原先預計代表郭台銘赴中國國民黨八德路中央黨部，後...
永齡教育慈善基金會副執行長蔡沁瑜原先預計代表郭台銘赴中國國民黨八德路中央黨部，後更改至中正區黨部辦理相關手續。 記者潘俊宏／攝影
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郭台銘蔡沁瑜
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