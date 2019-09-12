親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

想靠中國發大財 松田康博打臉韓國瑜「時代不一樣」

慣老闆末日！ 員工的鋼筆、眼鏡可能都在蒐證你

華碩、中科院簽MOU 攜手雲端運算及人工智慧應用發展

2019-09-12 11:46經濟日報 記者謝艾莉╱即時報導

華碩（2357）與國家中山科學研究院共同簽署合作備忘錄（MOU），未來雙方預計於建置雲端資料中心、人工智慧發展平台以及物聯網相關應用等前瞻性數位發展項目進行更多的交流與合作，協力提供國防體系及政府機關數位轉型堅實完善的整體解決方案。

華碩與國家中山科學研究院簽署合作備忘錄。圖／華碩提供
華碩與國家中山科學研究院簽署合作備忘錄。圖／華碩提供
分享

華碩董事長施崇棠表示，相當感謝中科院選擇華碩成為迎向AI世代的重要夥伴。AI與雲端等數位科技不僅可協助加速國防體系的數位轉型，也帶來台灣優勢的ICT產業參與國防產業自主的契機。

華碩近年來著力發展AIoT相關技術與應用，是台灣極少數同時擁有雲端軟體、AI系統、IoT解決方案以及伺服器等關鍵軟硬技術與整合方案的廠商，於去年參與國網中心打造第一座國家級AI雲端服務平台的計畫，和產業夥伴攜手完成「台灣杉二號」建置，不僅刷新台灣超級電腦在全球的排名紀錄，今年預計再擴增台灣杉二號AI與大數據計算處理能量，加速各界運用人工智慧相關工具、資源與應用開發，讓台灣AI及雲端服務產業發展如虎添翼。

華碩30年以來時時保持著對科技的熱情以及不斷追尋無與倫比的精神，亦希望憑藉自身深厚的技術基底、關鍵軟硬技術整合能力與大型AI雲端平台建置經驗，轉化為與中科院在各項目合作上的最佳能量，並藉由雙方優秀團隊的攜手，能夠促進更多在人工智慧、物聯網以及雲端運算等領域的研究發展與應用。

雲端服務華碩人工智慧施崇棠中科院物聯網雲端運算
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

新iPad買氣看旺 仁寶、鴻海受惠

2019-09-12 00:44

Google加碼台灣 再蓋資料中心

2019-09-11 23:44

雲端大咖力挺 帶旺台伺服器廠業績

2019-09-11 23:38

貿易戰影響 科學園區營業額下滑

2019-09-11 23:38

發展綠能 南市入選Google資料中心主因

2019-09-11 23:38

群聯揪伴 布局IP授權

2019-09-11 23:36

聯發科5G研發大樓 下周公開

2019-09-11 23:32

蔚華科攜手國家儀器強攻半導體測試設備

2019-09-11 23:32

眾達砸億元 赴大馬設廠

2019-09-11 23:32

面板雙虎現在連貓都不是！他斷言這個產業的殺戮沒終點

2019-09-11 16:11

遊戲IP整合商 唯數再攻日

2019-09-11 14:40

群聯新品登場 鎖定高階儲存市場

2019-09-11 14:40

陸減官方補貼 面板廠吹減產風

2019-09-11 14:40

5G研發大樓將啟用 聯發科就戰鬥位置

2019-09-11 14:38

光學指紋辨識技術夯 屏下指紋辨識展現魅力

2019-09-11 14:10

一紙禁令台積電、大立光挫咧等 那台廠誰得利最大？

2019-09-11 13:17

優質股快速圈粉 外資買盤陸續歸隊

2019-09-11 13:15

PCB全面逆襲 高頻高速CCL為關鍵

2019-09-11 12:43

新任中科管理局長佈達 許茂新：邁向兆元產值

2019-09-11 12:14

iPhone新機出貨看7500萬支 鴻海和碩業績待觀察

2019-09-11 12:08

企業有多少負債就要小心？3層次全面解讀鴻海負債

2019-09-11 11:21

中科管理局新任局長許茂新布達就職

2019-09-11 11:03

Google在台第2座資料中心 落腳台南

2019-09-11 23:31
看更多

熱門文章

算給你看！勞退不能終身領 有無延壽年金差在哪？

2019-09-11 15:12

勞動部修法 明年月領勞工退休金不會扣錢了

2019-09-11 15:10

五大誘因國人瘋買境外基金 但外資卻不敢碰

2019-09-11 18:32

面板雙虎現在連貓都不是！他斷言這個產業的殺戮沒終點

2019-09-11 16:11

缺失多達20幾項 金管會一口氣開罰四家保險公司

2019-09-11 20:37

勞退新制月退 免繳延壽年金

2019-09-11 23:31

Google加碼台灣 再蓋資料中心

2019-09-11 23:44

信用卡想賺13倍紅利回饋 你得這樣刷

2019-09-11 12:36

華映營運全面停擺 付不出員工8月薪資

2019-09-12 09:37

全球第四大DSV全台最大物流廠開幕 廠設觀音有2萬坪

2019-09-11 16:53

房市利多 銀行法「天條」擬鬆綁

2019-09-12 03:01

勞退新制延壽年金喊卡 請領月退勞工解套

2019-09-11 14:17

新iPad買氣看旺 仁寶、鴻海受惠

2019-09-12 00:44

純網銀爭議 兆豐銀也有話要說

2019-09-11 18:16

華映發不出薪水 桃市府勞動局：母公司大同有義務協助

2019-09-12 11:14

退休金領到84歲還要再加保？勞動部兩理由不刪延壽年金

2019-09-11 15:14

政委：2021夏天 太陽能尖峰時間發電超過核電總和

2019-09-11 20:20

政委：光電2年後超越核電 學者：不能這樣算

2019-09-11 23:52

有無延壽年金 差在84歲後有沒有錢領

2019-09-11 14:40

觀光寒冬提早報到 9月10日為止陸客平均減少八成

2019-09-12 09:53

政院擬刪「最低工資法」 20天內核定期限、不得退回

2019-09-11 15:03

台商回流多五家 投資73億

2019-09-11 23:43

陸客不來拚轉型？寶得利「1元併購」逸仙樓

2019-09-11 14:47

清大、元大金控推出超實用金融課 培養「金融工程師」

2019-09-11 16:07

元大壽實支實付險「享有心」獲推薦優質保單

2019-09-11 18:56

延壽年金喊卡 勞動部：等勞保年改時再檢討是否刪除

2019-09-11 14:40

獲google選址設資料中心 黃偉哲：綠電發展獲國際肯定

2019-09-11 16:05

永豐餘、合盈光電等五家台商 回台投資合計73億元

2019-09-11 18:55

保險招攬爭議頻傳 壽險公會頒布65項懲處態樣

2019-09-11 18:53

律師出主意跟監新光公主判賠25萬元 吳欣盈全捐了

2019-09-11 15:13

新台幣強彈逾1角 盤中來到31字頭

2019-09-12 09:55

再傳年底熄燈 京華城：時程尚未確定

2019-09-11 14:16

美廉社展店 中南部大進擊

2019-09-12 02:18

純網銀金金分離風波 兆豐金董座張兆順：沒說要撤資

2019-09-11 14:45

這間分行文青又友善 凱基銀特色分行開幕

2019-09-12 01:37

陸減官方補貼 面板廠吹減產風

2019-09-11 14:40

雲端大咖力挺 帶旺台伺服器廠業績

2019-09-11 23:38

7-ELEVEN「Big7」插旗中、南台灣 10種複合店型已近400店

2019-09-11 13:04

前八月稅收 創四個新高

2019-09-11 23:34

TWID身分識別中心攜中華郵政 開創全新跨業合作模式

2019-09-11 17:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top