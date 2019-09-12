華碩、中科院簽MOU 攜手雲端運算及AI應用發展

2019-09-12 10:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



華碩（2357）今（12）日宣佈，與國家中山科學研究院共同簽署合作備忘錄，未來雙方預計於建置雲端資料中心、人工智慧發展平台以及物聯網相關應用等前瞻性數位發展項目進行更多的交流與合作，協力提供國防體系及政府機關數位轉型堅實完善的整體解決方案。

華碩董事長施崇棠表示，相當感謝中科院選擇華碩成為迎向AI世代的重要夥伴。AI與雲端等數位科技不僅可協助加速國防體系的數位轉型，也帶來台灣優勢的ICT產業參與國防產業自主的契機。

華碩近年來著力發展AIoT相關技術與應用，是台灣極少數同時擁有雲端軟體、AI系統、IoT解決方案以及伺服器等關鍵軟硬技術與整合方案的廠商，於去年參與國網中心打造第一座國家級AI雲端服務平台的計畫，和產業夥伴攜手完成「台灣杉二號」建置，不僅刷新台灣超級電腦在全球的排名紀錄，今年預計再擴增台灣杉二號AI與大數據計算處理能量，加速各界運用人工智慧相關工具、資源與應用開發，讓台灣AI及雲端服務產業發展如虎添翼。

華碩30年以來時時保持著對科技的熱情以及不斷追尋無與倫比的精神，亦希望憑藉自身深厚的技術基底、關鍵軟硬技術整合能力與大型AI雲端平台建置經驗，轉化為與中科院在各項目合作上的最佳能量，並藉由雙方優秀團隊的攜手，能夠促進更多在人工智慧、物聯網以及雲端運算等領域的研究發展與應用。