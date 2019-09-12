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新iPad買氣看旺 仁寶、鴻海受惠

2019-09-12 00:44經濟日報 記者蕭君暉╱台北報導

蘋果發表新一代10.2吋螢幕的iPad，首度可搭配鍵盤使用，標榜入門款的iPad也擁有頂級iPadPro的同樣功能，加上教育價格只要299美元，蘋果搶攻美國教育市場的企圖心相當明顯，主力代工廠仁寶與鴻海受惠最大。

供應鏈人士表示，iPad過去主力代工廠為鴻海，次要代工廠是仁寶，但鴻海目前產能忙著生產iPhone 11 Pro/Pro Max，無暇他顧，仁寶躍升成為主力供應商，今年仁寶來自iPad訂單比重將大幅提升。外資預估仁寶約拿下50%的訂單比重，同時也生產Apple Pencil。

美國政府規定，教育市場的平板電腦螢幕至少要10吋起跳，上一代9.7吋螢幕的iPad，在美國市場有些吃虧，蘋果昨天新一代10.2吋螢幕的iPad明顯鎖定教育市場。同時新iPad訂價為329美元起跳，教育用戶價格從299美元起，企圖心非常明顯。

市場調查機構IDC統計，2019年第2季全球平板電腦出貨3,220萬台，年減5%，但蘋果iPad出貨量不減反增，以38.1%市占率蟬聯全球第1寶座。

今年第2季，蘋果平板電腦出貨量達1,230萬部，年增6.1%，市占率達38.1%，市占率第2名的三星只有15.2%，不及蘋果一半，iPad在平板電腦市場擁有絕對霸主地位。

【記者何佩儒、蕭君暉╱台北報導】蘋果正式發表Apple Watch series 5，訂價1.34萬元，同時將Apple Watch series 3降到6,400元，只有新品的一半價格，成為平價入手的好選擇，逐漸拉出Apple Watch的價格帶，更可推升蘋果在智慧手表的市占。

蘋果比照iPhone，原本對Apple Watch不打「機海」戰術，新品訂價都在萬元以上。但其他競爭對手不管是三星、Garmin、Fitbit、華為、小米等，在智慧穿戴都有萬元以下的選擇；Fitbit推出萬元有找的Versa，更快速拉高智慧手表市占。此次Apple Watch series 3價格大降，讓果粉買智慧手表門檻降低，預料也將進一步擴大Apple Watch銷量。

新iPhone供應鏈 圖／經濟日報提供
新iPhone供應鏈 圖／經濟日報提供
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