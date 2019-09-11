美中貿易戰衝擊科學園區營業額 這兩個產業竟大爆發

2019-09-11 21:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



受美中貿易戰衝擊，我三大科學園區今（2019）年上半年營業額轉呈衰退2.47%；惟因AIoT及5G帶動應用需求及台商回流，今年上半年電腦周邊及通訊產業營業額大爆發，分別成長80.65%及50.92%。

科技部今（11）日發布今年上半年科學園區營業額統計。科技部次長許有進表示，一直以來科學園區營業額約維持3至5%成長，今年上半年受到美中貿易戰影響，科學園區營業額逾1.2兆元，卻轉呈年減2.47%。

許有進也指出，隨著台積電下半年產能開出，科技部預期，今年全年科學園區營業額仍將可突破2.6兆元，約有1%成長率。

三大科學園區今年上半年營業額表現欠佳，但是科學園區出口非常亮麗。科技部統計指出，今年上半年科學園區出口額達9,483.86億元，創同期歷史新高，年增20.48%。

科技部分析，科學園區整體出口額增加，主因是半導體高階製程產品訂單需求穩定增加，再加上資通訊廠商因應美中貿易戰，提高台灣產能配置，轉單效益浮現、以及科技新興應用帶動需求等原因所致。

若進一步觀察科學園區六大產業，僅積體電路及光電營業額衰退，分別較去年同期減少3.5%及10.67%；電腦及周邊產業則表現最亮眼，達357.22億元，成長逾8成，其次為通訊產業296.01億元，成長逾5成。

許有進分析，光電產業面臨劇烈中國大陸、韓國競爭，衰退幅度較大；而積體電路則是因智慧手機市場飽和、以及美中貿易戰衝擊愈加明顯，加上記憶體產品供過於求造成價格下跌，惟園區高階製程產品訂單需求穩定增加，以及AIOT相關應用帶動下，預期未來仍會繼續成長。

他表示，台灣是PC王國，之後電腦及周邊產業一度下滑，最近因新興科技應用快速成長、企業系統服務需求熱絡而成長；通訊產業隨著AIOT興起、以及邊緣端（Edge）運算之需求、以及全球5G賽局興起，致對局端傳輸、用戶終端及無線通訊設備需求成長。