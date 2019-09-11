Google在台設第二座資料中心 廣達受惠

2019-09-11 20:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



Google將在台南設立第二座資料中心，使Google伺服器主力代工廠廣達與英業達受惠大，另外，亞馬遜、微軟與臉書等其他雲端服務供應商，也將持續興建資料中心，將使得緯穎、仁寶與緯創等伺服器廠商的業績，持續升溫。

Google的伺服器主要是自己設計，廣達與英業達等代工廠，是以半成品即伺服器主機板的形式，出貨給Google，其中廣達是直接出貨，英業達是間接出貨。

根據思科（Cisco）的預估，2016至2021年，全球超大型資料中心將由338座成長到628座，年複合成長率為13%，顯示雲端服務不斷成長，推升了資料中心的需求，而雲端服務的四大咖為Google、亞馬遜、臉書與微軟。廣達並直接供貨給這雲端四大咖。

除了Google之外，其他雲端三大咖，代工廠多是以成品，即機櫃伺服器的方式出貨，機櫃是由ODM廠設計組裝，像緯穎專攻機櫃伺服器，緯穎兩大客戶是臉書與微軟，2019年底將加入亞馬遜，並開始小量出貨。廣達則是機櫃與主機板都有提供。

TrendForce預估，2019年全球伺服器出貨量將與2018年相近，主要是品牌伺服器廠（如惠普與戴爾等）的市場持續縮小，隨著企業轉型至雲端服務，導致超大型資料中心的興起，加上5G建置，也將推升電信運營商與雲端業者的需求。

TrendForce預測，超大型資料中心的伺服器，2019年市占率將接近33%，2020年有望達到近四成的水準，可以看出，伺服器市場未來的成長主力，仍是來自超大型資料中心的龐大需求。