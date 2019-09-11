台灣大宣布 13日開放iPhone 11系列限量預購

2019-09-11 18:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



Apple今（11）日凌晨發表iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max，台灣大宣布，即日起，開放全台myfone門市預約登記，另外，台灣大網路門市、myfone購物也將自9月13日晚間8時開放iPhone 11系列限量預購。

台灣大特別邀請去年10月底前申辦「新代代迎新」的用戶「回娘家」提前升級續約，將可享有優先配貨，iPhone 11系列新機最高可折15,000元。

台灣大網路門市將於9月13日晚間8時開始限量預購，預購手機且之後成功申辦月租999型（含）以上專案的消費者，前500名可獲贈myfone購物3,000元電子禮券，還有機會帶走AirPods。

myfone購物同樣於9月13日晚間8時開放iPhone 11系列限量空機全額預購，刷卡最高24期0利率，富邦信用卡再享最高回饋2,700元，加贈3個月螢幕破裂保障。

台灣大官網即日起提供民眾輸入手機號碼，可搶先獲得最新iPhone第一手消息。台灣大宣布，將於9月20日於全台myfone門市、網路門市、myfone購物等通路全面開賣iPhone 11系列。