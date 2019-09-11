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燦坤開放iPhone 11預約 攜五大電信、蘋果授權門市申辦

2019-09-11 18:08經濟日報 記者張義宮╱即時報導

眾所期盼的iPhone 11來了！燦坤3C跟上全球iPhone 11熱潮，12日同步開放iphone11新機系列與全新Apple Watch Series5 GPS版本預約。針對iPhone 11系列，凡於12日至15日預約將可於開賣日優先供貨，預約期間燦坤更獨家推出超強優惠方案。

燦坤表示，包括滿萬贈五百配件金或半價加購Airpods方案二選一，並聯手多家信用卡推出刷卡回饋；燦坤更提供超便利的一站式服務，攜手五大電信商，結合全台以及離島共計94家Apple授權門市，讓消費者可以輕鬆選擇申辦方案，並透過超過百名Apple專業團隊提供最專業的諮詢，提供消費者最安心的優質服務。

根據燦坤觀察顯示，目前消費市場上最多人使用的iPhone機型仍以iPhone 6S及 iPhone 7為大宗，使用時間多數已達三年，搭配今年新機發表，燦坤推出超值購機優惠，正是消費者換機的好選擇。

打破購機與門號申辦限制，燦坤3C聯合五大電信商，讓消費者購買iPhone 11可立即申辦門號。五大電信商包含中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信，讓消費者不用東奔西跑，燦坤3C幫你辦到好。此外，燦坤3C共計94家Apple 授權門市，為全台門市最多的蘋果授權通路，門市分布也最為廣泛，除各大城市外，台灣最北處有淡水店與基隆旗艦店、最南則到屏東店，包含外島金門也有Apple專櫃。

燦坤iPhoneApple
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