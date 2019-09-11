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經濟解析／想吸引科技果粉埋單 這個因素才是關鍵

2019-09-11 18:02經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

蘋果秋季新品端出iPhone11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max等3款新機，但是卻被評為毫無驚喜的發表會，不過，從新機的規格及價格來看，雖然亮點的確不多，但罕見的降價策略，也讓不少人認為或許可以爭取到一些想擁有iPhone的客層，不過，研調單位及法人，對今年新iPhone的銷售卻是保守看待，其中最主要的原因就在於5G，處於4G到5G手機過渡期，恐很難吸引科技果粉換機，寧願再等1年。

蘋果3款新機中，6.5吋的iPhone 11 Pro Max、5.8吋的iPhone 11 Pro搭載Super Retina XDR顯示器、採用7奈米製程A13 Bionic晶片、及新的3鏡頭系統；後端採用由120度超廣角鏡頭、廣角鏡頭及遠攝鏡頭組成的三鏡頭系統，能拍攝4K影片；A13 Bionic晶片是智慧手機運算速度最快的晶片，比A12晶片快20%。

iPhone 11 配備6.1吋Liquid Retina顯示器，配備A13 Bionic晶片、採用120度超廣角鏡頭與廣角鏡頭的雙鏡頭系統，兩顆鏡頭都是1,200萬畫素，共有紫色、綠色、黃色、黑色、白色、紅色等6個顏色。

iPhone 11有64GB、128GB、256GB等不同容量選擇，價格分別為24900元、26900元、30400元，在定價上較前一代的機款調降2000元；iPhone 11 Pro共有64GB、256GB及512GB等三種容量，價格從35900元起；iPhone 11 Pro Max價格則從39900元起，共有暗夜綠、太空灰、銀色、金色等四種顏色。

IDC台灣終端系統部研究副總監嚴蘭欣表示，今年的iPhone 11及iPhone 11 Pro系列手機在規格上的亮點並不多，3鏡頭可能是唯一有的亮點，在明年將可望推出5G iPhone的過渡期間，恐怕很難吸引注重新科技的果粉換機，因此保守看待今年新iPhone的銷售，不過，在舊機降價的因素下，可望吸引注重品牌價值的消費者買進。

嚴蘭欣分析果粉的購買行為，如果是每一代都換新的果粉，並不會太在意價格，但是今年一方面處在4G、5G的過渡期，再加上除了鏡頭之外並沒有比較吸引人的地方，因此，新機的銷售恐將受到影響；她指出，原本就預估今年在過渡期的情況下，舊機款因為降價、與電信合作的因素下，可望增加銷量，但是新機的換機潮可能要等到明年，預估今年整體iPhone的全球銷量約下修到1.7億支。

至於蘋果今年祭出降價策略，嚴蘭欣表示，iPhone11祭出比前代還便宜的價格，的確是有助於吸引一些想買iPhone，但受限於價格太貴的族群，由於新機降價甚至比前一代舊機還要便宜，會有人想要入手；另外，如果舊機有進一步的降價，也可望吸引一些原本認為iPhone價格高不可攀的客層。

天風國際證券分析師郭明錤預估，3款新iPhone今年下半年出貨量約6,500~7,000萬支，年減5~10%，但因舊款iPhone降價後需求增加，預估今年 iPhone出貨量可達約1.8億支。

國內法人也預估今年iPhone銷售量年減10%，主要是因為4G轉5G的過渡期考量，產業研究員表示，很多目前使用iPhone的人，都已經2年沒有換機了，主要就是太貴了，買不下去，在一支手機可能使用3年的情況下，即使今年iPhone舊機降價也不可能去買，而會直接等明年的新機。

iPhoneiPhone 11 Pro Max4G
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