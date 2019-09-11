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欣興明年資本支出飆新高 再加碼10億元

2019-09-11 17:51經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

PCB暨IC載板大廠欣興(3037)明年度資本支出將飆上新高，欣興今（11）日公告董事會決議通過追加民國109年度資本支出預算追加10億元。

欣興說明具體目的，主要用途係因應客戶需求，擴展高階產品產能。欣興先前董事會8月12日通過109年度資本支出預算約新台幣161.8億元，此次追加後若明年實際動支超過171億元將創下新高。

欣興新台幣PCB
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